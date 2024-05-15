Россия меняет траекторию войны в Украине: Белый дом обеспокоен последними событиями

Западные чиновники не дают прогнозов относительно того, где могут стоять линии боевых действий даже через несколько месяцев.

https://glavred.info/world/rosiya-zminyuye-trayektoriyu-viyni-v-ukrajini-biliy-dim-zanepokoyeniy-ostannimi-podiyami-10565342.html Ссылка скопирована

В США обеспокоены ситуацией на фронте / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, ОПУ

В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены ситуацией на фронте и продвижением россиянами. После нескольких месяцев медленного продвижения России на земле и технологических скачков в противодействии предоставленному США оружию российский диктатор Путин набирает достаточно импульса, чтобы изменить траекторию войны.

В издании The New York Times сообщили, что в последние дни российские оккупационные войска начали новое наступление вблизи второго по величине города страны, Харькова, заставив Украину отвлечь свои войска для защиты территории, которую она отбила от российских войск во время ошеломляющей победы осенью 2022 года.

"Артиллерия и беспилотники, предоставленные Соединенными Штатами и НАТО, были выведены из строя российскими средствами радиоэлектронной борьбы, которые пришли на поле боя с опозданием, но оказались на удивление эффективными. И месячные дебаты в Вашингтоне о том, посылать ли Украине пакет оружия и боеприпасов на сумму 61 миллиард долларов, создали возможность, которой Россия явно воспользовалась, хотя Конгресс в конце концов принял закон", - говорится в материале издания. видео дня

В интервью американские официальные лица выражают уверенность, что многие из этих российских достижений можно отменить, когда "полностью откроется поток нового оружия", скорее всего, где-то в июле, и президент Украины Владимир Зеленский найдет способы вывести на фронт больше младших войск.

Западные аналитики не дают прогнозов относительно того, где могут стоять линии боевых действий даже через несколько месяцев. Некоторые из помощников президента Байдена обеспокоены тем, что в тот момент, когда Россия заменяет оружие, уничтоженное за первые 27 месяцев войны, диктатор Путин может возобновить наступление.

Что известно о The New York Times? The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Ситуация на Харьковщине: что известно

Напомним, что российские оккупанты пытаются продвигаться в Харьковской области. Силы неравны, поэтому украинским защитникам пришлось отступить на Харьковщине. Бои продолжаются и украинские бойцы делают все, чтобы помешать оккупантам закрепиться. ВСУ контратакуют и уничтожают россиян артиллерией и беспилотниками.

В полиции рассказали о ситуации в Волчанске и заявили, что враг занимает позиции на улицах города. По словам полицейского Дениса Ярославского, полиция находится в городе и помогает местным жителям. Ситуация очень сложная.

РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине. Оккупанты с начала текущих суток не проводят активных действий на Харьковском направлении - они пытаются закрепиться на занятых рубежах и перегруппировываются. Украинские подразделения с помощью средств разведки обнаруживают отдельные группы российских оккупантов.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред