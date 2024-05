Россия меняет траекторию войны в Украине: Белый дом обеспокоен последними событиями

В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены ситуацией на фронте и продвижением россиянами. После нескольких месяцев медленного продвижения России на земле и технологических скачков в противодействии предоставленному США оружию российский диктатор Путин набирает достаточно импульса, чтобы изменить траекторию войны.

В издании The New York Times сообщили, что в последние дни российские оккупационные войска начали новое наступление вблизи второго по величине города страны, Харькова, заставив Украину отвлечь свои войска для защиты территории, которую она отбила от российских войск во время ошеломляющей победы осенью 2022 года.

В интервью американские официальные лица выражают уверенность, что многие из этих российских достижений можно отменить, когда "полностью откроется поток нового оружия", скорее всего, где-то в июле, и президент Украины Владимир Зеленский найдет способы вывести на фронт больше младших войск.

Западные аналитики не дают прогнозов относительно того, где могут стоять линии боевых действий даже через несколько месяцев. Некоторые из помощников президента Байдена обеспокоены тем, что в тот момент, когда Россия заменяет оружие, уничтоженное за первые 27 месяцев войны, диктатор Путин может возобновить наступление.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.