РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине: в Генштабе ВСУ назвали цифры

Оккупанты с начала текущих суток не проводят активных действий на Харьковском направлении - они пытаются закрепиться на занятых рубежах и перегруппировываются.

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Оккупанты понесли большие потери во время наступления на Харьковщине/ коллаж: Главред, фото иллюстративные: минобороны РФ, Полтавская ОГА

Российские оккупанты с начала нового наступления в Харьковской области понесли большие потери среди личного состава и в военной технике.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что за прошедшие несколько дней захватчики потеряли 615 человек убитыми и ранеными и почти сотню единиц техники. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

"Всего с начала наступательных действий врага на Харьковском направлении 10.05.2024 потери в живой силе российских оккупантов составляют 615 убитыми и ранеными, уничтожено или повреждено 98 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении. видео дня

Также в Генштабе рассказали, что с начала текущих суток, 15 мая, оккупанты не проводили никаких активных действий на Харьковском направлении. Захватчики пытаются закрепиться на достигнутых рубежах и осуществляют перегруппировку.

Отмечается, что украинские подразделения с помощью средств разведки обнаруживают отдельные группы российских оккупантов и места развертывания их артиллерийских средств. Также защитники Украины наносят удары по захватчикам, чтобы не допустить накопления врагом сил и средств в северной части города Волчанск.

"Кроме того, наши подразделения продолжают проведение прочесывания городской застройки, под огневым контролем украинской артиллерии и беспилотных систем места сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов и возможные места оборудования вражеских позиций", - отметили в Генштабе ВСУ.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

ВСУ за минувшие сутки в целом уничтожили 1510 окупантов/ Главред

Ситуация на фронте в Харьковской области - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ отступили на Харьковщине - в Генштабе рассказали подробности. Украинские военные были вынуждены отступить в районах Лукьянцев и Волчанска.

Также в ISW отмечали, что темп наступления РФ замедлился - оккупанты применили новую тактику на Харьковщине. Использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники.

Напомним, в полиции рассказали о ситуации в Волчанске. В Волчанске продолжаются активные бои, враг занимает позиции на улицах. Жителей города призвали эвакуироваться.

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