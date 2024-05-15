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Китай не прекратит помогать РФ, он заинтересован в продолжении войны - Кулик

Алёна Воронина
15 мая 2024, 11:44
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В интересах Китая сохранение войны низкой интенсивности. Поэтому Пекин продолжит оказывать поддержку Москве в определенных объемах.
Виталий Кулик, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Китай не прекратит помогать РФ, он заинтересован в продолжении войны, отмечает Кулик/ коллаж: Главред, фото: Главред, depositphotos.com/ua, скрин

Несмотря на заявление французского президента Эммануэля Макрона, который после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином сказал, что Пекин якобы нашел в себе силы "не помогать России военно", Китай всё равно будет продолжать предоставлять помощь стране-агрессору России в определенных объемах. Скорее всего, речь может идти о том, что Пекин будет более придирчиво относиться к поставкам России товаров двойного значения и прилагать усилия для нераспространения войны в Украине на другие страны Европы.

Но в целом в интересах Китая сохранение войны низкой интенсивности, которая бы не превращалась в нечто угрожающее для континента, ведь такая война помогала бы обескровливать страну-агрессора Россию и подталкивала бы ее ближе к Китаю, который уже является основным патроном РФ. Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

"Не стоит воспринимать буквально то, что говорит Макрон, а именно его оценку якобы обещаний Пекина чего-то не делать. Есть официальная позиция Китая, которая не содержит радикального пересмотра своего подхода к урегулированию украинского "кризиса", а по факту - войны России против Украины. Китай подтверждает свою готовность способствовать достижению мирного согласия, говорит о необходимости большой мирной конференции (кстати, это заявление не отрицает участия китайской стороны в переговорах в Швейцарии по формуле мира)", - отметил Кулик.

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По его словам, вопрос лишь в том, как Китай будет представлен - послом, министром или другим представителем, ведь от этого также зависит то, что они будут там говорить и будут ли говорить вообще.

По словам Кулика, Китай заинтересован в сохранении европейских рынков, потому что все транспортные коридоры, которые в последнее время Китай строит через Евразию, конечной точкой имеют Европейский Союз. КНР ориентируется на рынки Евросоюза, потому что по объему товарооборота Европа занимает третье место.

"Для Китая Европа является центром получения технологий для китайских компаний, поэтому, очевидно, что Китай не может не реагировать на позицию Европейского Союза. С другой стороны, он видит Европу слабой, но прямо игнорировать или не искать с ней определенной точки соприкосновения Си Цзиньпин также не может", - отметил Кулик.

Поэтому Си Цзиньпин готов пытаться влиять на Россию, чтобы не допустить новой эскалации.

Прекратит ли Китай помогать России

По словам Кулика, Китай вряд ли прекратит помогать стране-агрессору России. Скорее всего он просто более придирчиво будет относиться к таким поставкам и будет прилагать усилия, чтобы война в Украине не распространилась на другие страны Европы.

"Я не думаю, что Си Цзиньпин так уж и пообещал Макрону не поставлять товаров двойного назначения в РФ. Скорее всего, речь идет о том, что Пекин будет придирчиво относиться к этому и приложит усилия для нераспространения украинской войны на европейский регион и другие фронты. Потому что очевидно, что война в Украине влияет на другие точки безопасности и открывает свои фронты в Евразии, в частности, между Пакистаном и Индией, Пакистаном и Ираном, а Ближний Восток связан с войной Израиля против ХАМАС и других прокси Ирана", - сказал Кулик.

По его словам, Пекин будет пытаться выработать определенную линию поведения и взаимодействовать с Евросоюзом. Это будет напрягать Россию, но не приведет к пересмотру Китаем его позиции по поддержке РФ.

"Он (Китай - ред.), во-первых, и в дальнейшем будет поддерживать Россию в определенных объемах, а во-вторых, в интересах Китая сохранение войны низкой интенсивности, которая бы не превращалась в нечто угрожающее для континента. А это бы обескровливало Россию и подталкивало ее ближе к Китаю, который уже является основным патроном РФ. С другой стороны, это ослабляет Европейский Союз и подталкивает его к более договороспособной позиции с Китаем в построении так называемого справедливого многополюсного мира. Здесь нет заинтересованности в ускорении переговорного трека, а значит, заявления Макрона стоит воспринимать больше как вау-эффект, а не конкретные договоренности", - подытожил Кулик.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая относительно войны в Украине/ Инфографика: Главред

Позиция Китая по войне в Украине - последние новости

Ранее историк и военный эксперт Михаил Жирохов спрогнозировал ход переговоров Путина и Си Цзиньпина во время запланированного на 16-17 мая визита Путина в Китай. Жирохов отметил, что визит Путина в Китай имеет такую же важность, как любой другой визит президента в Вашингтон.

"То есть ему надо подтвердить визит к своему сюзерену, чтобы показать свою преданность. Благодаря Китаю Путин находится у власти, потому что это выгодно Пекину", - отметил военный эксперт.

Однако, сможет ли диктатор получить то, что желает, еще остается вопросом. Китай стремится получить от России некоторые технологии, которые до сих пор не были переданы, сказал Жирохов.

Также сообщалось, что Путин поддержал мирный план Китая, а Госдеп США сделал важное обращение к КНР. Диктатор РФ перед визитом в КНР сказал, что Пекин якобы "понимает конфликт и что за ним стоит". В США тем временем призвали Китай отказаться от поддержки России.

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