Китай готов к уступкам, переговоры о мире в Украине начнутся осенью - Кулик

Пекин будет пытаться выработать определенную линию поведения и взаимодействовать с ЕС, однако это не приведет к пересмотру позиции Пекина по поддержке РФ.

https://glavred.info/interview/kitay-gotov-k-ustupkam-peregovory-o-mire-v-ukraine-nachnutsya-osenyu-kulik-10565087.html Ссылка скопирована

Си Цзиньпин защищает свое присутствие в Европе и готов к тактическим уступкам по Украине, но не более - Виталий Кулик / Главред

16-17 мая российский диктатор Владимир Путин отправится с визитом в Китай на поклон к своему патрону Си Цзиньпину. Примечательно, что встреча двух руководителей тоталитарных режимов фактически является итогом визита в Европу, который накануне совершил Си Цзиньпин.

В интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал, изменил ли Китай свою позицию по войне в Украине, и будет ли Си Цзиньпин давить на Путина.

По результатам встречи с китайским лидером Си Цзиньпином президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Пекин якобы нашел в себе силы "не помогать России военно". Идет ли на самом деле речь об отказе Китая от поставок оружия России, и как скоро, по вашему мнению, это может произойти?

видео дня

Не стоит воспринимать буквально то, что говорит Макрон, а именно его оценку якобы обещаний Пекина чего-то не делать. Существует официальная позиция Китая, которая не содержит радикального пересмотра своего подхода к урегулированию украинского "кризиса", а по факту - войны России против Украины. Китай подтверждает свою готовность содействовать достижению мирного соглашения, говорит о необходимости большой мирной конференции (кстати, это заявление не отрицает участия китайской стороны в переговорах в Швейцарии по формуле мира). Вопрос лишь в том, как они будут представлены - послом, министром или другим представителем, ведь от этого также зависит то, что они будут там говорить и будут ли говорить вообще.

На данный момент можно сказать, что Китай заинтересован в сохранении европейских рынков, потому что все транспортные коридоры, которые в последнее время Китай строит через Евразию, конечной точкой имеют Европейский Союз. Он ориентирован на рынки ЕС, потому что по объему товарооборота Европа занимает третье место.

Для Китая Европа является центром получения технологий для китайских компаний, поэтому, очевидно, что Китай не может не реагировать на позицию Европейского Союза. С другой стороны, он видит Европу слабой, но прямо игнорировать или не искать с ней определенной точки соприкосновения Си Цзиньпин также не может. Для него Франция является той страной, с которой стоит вести разговор, поскольку он видит, как Франция перехватывает у Германии инициативу по формированию парадигмы безопасности для Европейского Союза.

Поэтому он готов искать определенный модус отношений и влиять на Россию с точки зрения недопущения развертывания новой эскалации. Он говорит о невозможности применения ядерного оружия, и это явно контрастирует с объявленными учениями РФ по тестированию тактического ядерного оружия.

Будет ли Путин доставать ядерную боеголовку - это другой вопрос, но речь идет даже не об испытаниях, а об участии в них ядерных сил. По большому счету, в трехстороннем формате импровизированного европейско-китайского саммита между Си Цзиньпином, Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Европа показывает, что у нее также есть встречные вопросы, предложения и требования. В частности, приглашением Си Цзиньпина Урсула фон дер Ляйен в довольно жесткой манере говорит о необходимости уменьшения Китаем экспорт в Европейский Союз, поскольку теперь это перенасыщает рынок.

Для Китая важно сохранять свое присутствие и наращивать его, и таким образом выбивать всех возможных конкурентов. Поэтому это больше об экономике, о рынках и частично - о войне в Украине.

Я не думаю, что Си Цзиньпин так уж и пообещал Макрону не поставлять товаров двойного назначения в РФ. Скорее всего, речь идет о том, что Пекин будет придирчиво относиться к этому и приложит усилия для нераспространения украинской войны на европейский регион и другие фронты. Потому что очевидно, что война в Украине влияет на другие точки безопасности и открывает свои фронты в Евразии, в частности, между Пакистаном и Индией, Пакистаном и Ираном, а Ближний Восток связан с войной Израиля против ХАМАС и других прокси Ирана.

Итак, если мы говорим в целом о визите, то я не вижу никаких прорывов. То, что Пекин будет пытаться выработать определенную линию поведения и взаимодействовать с Европейским Союзом, не может не напрягать Россию, однако это не приведет к качественному пересмотру позиции Пекина относительно ее поддержки. Он, во-первых, и в дальнейшем будет поддерживать ее в определенных объемах, а во-вторых, в интересах Китая сохранение войны низкой интенсивности, которая бы не превращалась в нечто угрожающее для континента. А это бы обескровливало Россию и подталкивало ее ближе к Китаю, который уже является основным патроном РФ. С другой стороны, это ослабляет Европейский Союз и подталкивает его к более договороспособной позиции с Китаем в построении так называемого справедливого многополюсного мира.

Здесь нет заинтересованности в ускорении переговорного трека, а значит, заявления Макрона стоит воспринимать больше как вау-эффект, а не как конкретные договоренности.

Вы сказали, что Си Цзиньпин вряд ли отказался от поставок России товаров двойного назначения, но будет их контролировать. Как именно это будут делать, и каким образом это повлияет на Украину, поскольку большинство товаров двойного назначения Россия использует в войне против Украины?

Начнем с того, что Китай не считает товарами двойного назначения, например, целлюлозу, экскаваторы или строительную технику. С другой стороны, та же нитроцеллюлоза используется для производства взрывчатки, а экскаваторы принимают непосредственное участие в строительстве так называемой линии Герасимова.

Контракты на поставки таких товаров вполне могут подпадать под санкционные ограничения. Без государственных компаний эти поставки невозможны, потому что Китай не имеет возможности вести свободную торговлю компаниями, если речь заходит о чувствительных секторах двойного назначения. Если же Китай соглашается на это, то он должен понимать, что нарывается на санкции не только со стороны США, но и ЕС (по крайней мере ключевых европейских партнеров). А это должно побудить его к контролируемым объемам этих поставок, которые бы не переходили разумные пределы с точки зрения переговорщиков между условными Парижем и Пекином.

Как это будет дальше, то есть будут ли проконтролированы поставки, а самоограничения Китая реализованы и выдержаны - покажет время. Потому что и в Британии, и в Германии впереди выборы. Китайцы это знают, и для них нет угрозы смены политического режима. Внутриполитическая турбулентность в Китае хоть и возможна, но маловероятна. Следовательно, как только изменится власть в этих двух странах, тогда же возможен и пересмотр поведения Пекина в отношении европейцев. Если их курс в войне в отношении России не подвергнется существенной корректировке, соответственно, тогда договоренности будут работать и расширяться. Поэтому здесь я вижу больше тактических договоренностей, которые больше влияют на сохранение позиций Китая. В первую очередь - на европейских рынках.

Си Цзиньпин защищает свое присутствие в Европе и готов к тактическим уступкам, но не более.

То есть все заявления Китая относительно войны в Украине - это не уступки?

Мы видим, как санкции США в отношении 300 компаний и физических лиц сразу привели к цепной реакции со стороны китайских компаний, которые были замечены в поставках товаров двойного назначения в РФ. В частности, такие поставки начали резко сокращаться, а китайские банки прекратили транзакции с российскими компаниями.

Соответственно, это ощущает китайская экономика. Если же говорить о возможных обещаниях по сдерживанию поставок, то эти договоренности вполне могут быть реализованы в ближайшей перспективе. Насколько это будет долго, и будет ли продлено - это уже вопрос результатов переговоров в Швейцарии. То есть это может быть и как результатом в большом переговорном кейсе, так и зависеть от избирательной гонки в Соединенных Штатах.

Что в целом может повлиять на Китай, чтобы он начал со своей стороны давить на Россию? Потому что пока ситуация выглядит так, что на данный момент Китай устраивает тот ход событий, который происходит, ведь там ни с чем не спешат, в том числе и с переговорами. Что может изменить эту ситуацию?

Когда санкции задевают, китайцам приходится реагировать - либо повышать ставки, либо, наоборот, идти на компромиссы. Если они видят, что Запад готов к повышению ставок, тогда они идут на компромисс. Если же видят, что компромиссы не достигли результата, они пойдут на эскалацию. На данный момент они готовы к небольшим компромиссам, и это означает, что чрезмерного давления на Россию сейчас не будет, но это будет создавать дискомфорт для путинских экономики и ВПК. По крайней мере уже сейчас мы видим, как в социальных сетях турбопатриотические россияне визжат о предательстве Китая - мол, Си Цзиньпин за спиной России что-то обещает Западу и продался европейцам.

Это означает, что уже создан определенный дискомфорт для России, и в чем-то она будет испытывать дефицит. А учитывая то, что техника идет на фронт буквально из цехов, то любое провисание во времени поставок будет сказываться на эффективности российских войск, которые сейчас пытаются захватить максимум территорий и получить выгодную переговорную позицию перед новым, как им кажется, переговорным треком.

Китай будет играть в большие переговоры. Я ожидаю, что после переговоров в Швейцарии будет еще один переговорный трек, где Китай может быть основным игроком и не будет поддерживать все российские "хотелки".

А как вы думаете, во время встречи с Путиным Си Цзиньпин уже может начать намекать на то, что диктатору надо идти на определенные уступки?

Предыдущая история взаимоотношений Си Цзиньпина с Путиным свидетельствует о том, что стороны танцуют определенный танец. Я не уверен в искренности их переговоров и в том, что между ними существует такое большое доверие и взаимопонимание. В Пекине понимают, что Россия будет врать, пытаться повернуть любое заявление и поведение Китая в свой интерес, поэтому Пекин не будет оставлять Путину большого пространства для маневра. Мы видим, что после переговоров с россиянами появляется достаточно подробный релиз, чтобы не оставлять какого-то пространства для идеологических или информационных манипуляций - МИД Китая довольно четко расставляет акценты.

Поэтому в переговорах с Путиным Си Цзиньпин, очевидно, будет ставить вопрос о переговорном треке, недопущении ядерных испытаний или вообще апелляции к ядерному шантажу. Он будет категорически настроен на невозможность использования различных прокси и их террористических методов в Афганистане и на территориях, приближенных к границам с Китаем (потому что это потом отразится на самом Китае).

Китай достаточно напряженно относится к любым прямым взаимодействиям между Ираном и Россией в том регионе и считает, что любое взаимное усиление между Ираном и Россией может угрожать реализации Китаем транспортных коридоров. И вопрос взаимодействия обеих стран через Пекин, возможно, тоже будет обсуждаться.

Ну и, конечно, будет обсуждаться энергетический вопрос как один из вопросов сотрудничества. Цена на энергоносители будет снижена, в то же время Китай рассчитывает удержать релокированные российские компании. Кроме того, Пекин рассчитывает на сохранение и расширение своего присутствия на российских секторах, начиная от деревообработки и заканчивая производством никеля и тому подобное. И для этого нужны не просто заверения, а государственные гарантии, которые бы максимально зафиксировали присутствие Китая.

Китай будет постепенно осваивать Россию и будет выдвигать новые векселя Путину в подтверждение.

Какие для Украины выгоды от такой позиции Китая?

Китай остается сложным партнером. Несмотря на то, что Китай декларирует необходимость уважения и поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, он всегда делает оговорку о том, что следует учитывать ситуацию "на земле" и неразрывность пространства безопасности. То есть чтобы Украина учитывала безопасностные интересы России и не создавали точек напряжения, которые непосредственно будут вредить геополитическим интересам Китая.

Поэтому если уж и играть с Китаем, то в какую-то игру конструирования новой парадигмы безопасности, а также не вступать с ним в переговоры, в которых нам могут навязать невыгодные обязательства. У Украины есть не очень хорошая история взаимоотношений с Китаем, когда мы что-то обещали и не делали. Китай это очень хорошо помнит - нам этого никто не простил, хотя это и делали бывшие режимы, в частности Янукович и его окружение. Однако очевидно, что в случае вступления во взаимодействие с Китаем, от Украины будут требовать больше таких обязательств. И здесь возникает вопрос о том, что мы можем себе позволить, какие обязательства можем реализовать, что будет иметь негативные стратегические последствия, и вообще стоит ли ввязываться в эту историю без надежных партнеров со стороны Запада. Пока мы готовы говорить, взаимодействовать, искать помощь, просить о каких-то небольших посреднических кейсах, торговать (Китай является мощным торговым партнером Украины), но входить в большой переговорный трек пока преждевременно.

А когда это может произойти - как много времени для этого нужно?

Ожидается, что это будет ближе к осени.

Может ли измениться позиция Китая в ближайшее время? В частности, после выборов в США, когда Китай будет понимать, с кем именно ему говорить в Белом доме?

Да, может. Это зависит от того, победит ли Трамп, с каким результатом, и сможет ли он сформировать администрацию, в частности блок безопасности и политический блок. Если его обложат партнерами по Республиканской партии и лоббистами - это одна история. Тогда можно будет говорить о deep state, институционализированной Республиканской партии, с которой можно вести диалог. Если же это будут трамписты с их фобией Китая и раскручиванием холодной экономической войны и военного противостояния с Китаем - это другая история. Очевидно, что от этого также будут отталкиваться. На данный момент, то Байден более выгоден Китаю, чем Трамп с его непредсказуемостью. По крайней мере, с Байденом Си Цзиньпин умеет разговаривать.

В случае прихода к власти Трампа, Китай может попытаться ускорить переговоры по Украине, в том числе вынуждая Россию к заморозке. Тогда Китай сконцентрируется на Тайване и других опасностях, которые могут быть связаны с Трампом. Если РФ не согласится, то тогда будут растягивать фронт, переговоры зайдут в тупик и не получат продолжения в Украине. В то же время может усилиться противостояние на Ближнем Востоке и начаться, например, новый безопасностный новый трек с Северной Кореей. В таком случае США будут пытаться закрывать все три фронта. При этом США могут уйти с какого-то из этих фронтов (Трамп это предполагает) - например, США могут отказаться от поддержки Украины и Южной Кореи. И именно поэтому Трамп является непрогнозируемым, а значит и опасным для Пекина.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред