'Готовимся к обороне': в ВСУ рассказали, что на самом деле происходит на Сумщине

Россияне придерживается своей тактики обстрелов населенных пунктов приграничья Сумщины из всего имеющегося у них вооружения.

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Что происходит на Сумщине / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, ОК "Запад"

Спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник заявил, что российские оккупанты имеют свою тактику обстрелов населенных пунктов приграничья Сумщины.

"Враг придерживается своей тактики обстрелов населенных пунктов приграничья Сумщины из всего имеющегося у него вооружения - всех видов артиллерии, минометов, ствольной артиллерии, РСЗО. Активно использует ударные и разведывательные БПЛА, FPV-дроны", - заявил Вадим Мысник в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, для таких атак они используют российский город Суджа, вблизи Сум, однако не стоит рассматривать отдельное место. Оккупанты настолько близко не концентрируются, их силы более рассредоточены и позволят собрать в определенный момент технику и личный состав для проведения наступательных действий.

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"Полноценной масштабной группировки мы не наблюдаем. Мы готовимся к обороне и отпору на любых направлениях Сумской области со стороны России", - заверил представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск".

Также Вадим Мысник ответил на вопрос, сколько теоретически нужно времени россиянам, чтобы собрать ударную группировку, которая будет способна, например, к действиям аналогичного прорыва границы на Харьковщине.

"Участок государственной границы на Сумщине достаточно большой, почти 560 километров. Населенные пункты они обстреливают вдоль всей линии границы - где больше, где меньше. И сейчас такая тактика действий, как мы увидели на Харьковщине, что они небольшие подразделения сначала привлекают, а потом подтягивают технику уже из глубины. Они вблизи границы стараются не держать свою технику", - пояснил спикер.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Напомним, что руководитель ГУР Кирилл Буданов раскрыл вероятное направление штурма на Сумщине. Известно, что в приграничных районах Харьковской области противник заблокирован за теми рубежами, на которые ему удалось зайти. Ситуация достаточно напряженная и очень быстро меняется.

Аналитики рассказали сколько оккупантов на границе Сумщины и что они задумали. Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский не верит в то, что российская операция на Сумщине будет масштабной. На Сумском направлении РФ сосредоточила около 10 тысяч оккупантов.

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