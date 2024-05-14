Наступление на Сумщину: сколько оккупантов на границе и что они задумали - Defence Express

Российские оккупанты могут попытаться пойти в наступление на Сумщину после Харьковской области.

https://glavred.info/ukraine/nastuplenie-na-sumshchinu-skolko-okkupantov-na-granice-i-chto-oni-zadumali-defence-express-10565117.html Ссылка скопирована

Каким будет наступление на Сумщину / коллаж: Главред, Фото: 66 отдельная механизированная бригада, 44 механизированная бригада

Российские оккупанты пошли в наступление на Харьковскую область. В разведке прогнозируют, что после этого враг начнет атаковать и Сумскую область. В то же время военный эксперт Defence Express Иван Киричевский не верит в то, что российская операция на Сумщине будет масштабной. Об этом сообщает Еспресо.

Он добавил, что на Сумском направлении РФ сосредоточила около 10 тысяч оккупантов. Так, например, на Харьковщине пытается наступать 30 тысяч россиян и им не удалось полностью зайти в Волчанск.

"Исходя из сообщений Генштаба Украины о том, что отдельные группы россиян попытались просочиться на окраины Волчанска, но их оттуда выбили, то очевидно, что значительного масштаба гипотетическая российская операция на Сумщине не получит. Сейчас вопрос стоит не в том, сколько войск россияне смогут привлечь, а в том, насколько растет линия активного фронта. То есть придется распределять тот же объем боеприпасов, техники и резервов, который был до этого", - сказал Киричевский. видео дня

Возможная атака РФ на Сумы - последние новости

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что российские оккупанты имеют план захвата Харькова или Сум. Однако неизвестно, способен ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе.

Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

Наступление России 2024 года Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред