"Волчанск превращается в Бахмут": в полиции рассказали ужасающие подробности

Российские оккупанты пытаются захватить Волчанск. Враг засыпает город КАБами.

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Оккупанты превращают Волчанск в Бахмут / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Олег Синегубов

Российские оккупанты пытаются продвигаться в Харьковской области. Они усилили обстрелы города Волчанск, который расположен у границы с РФ. Россияне превращают Волчанск в Бахмут, разрушая все на своем пути. Об этом заявил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко, сообщает Суспільне.

За последние три дня россияне забросали Волчанск КАБами весом 250 и 500 кг. Их количество зашкаливает.

"В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку", - сказал Тимошко. видео дня

Украинские силы пытаются эвакуировать мирное население с помощью бронированных автомобилей. 12 мая удалось эвакуировать людей на расстоянии 300-400 метров от линии боя.

В полиции отмечают, что россияне используют тактику выжженной земли.

"Сначала идет обстрел определенной территории артиллерией, КАБами, выжигается все живое, потом они заходят на эту территорию. Пострадает любой местный житель, который остается неэвакуированным", - говорится в сообщении.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, российское наступление на Харьковщине продолжается. Враг оккупировал несколько сел и приближается к городу Волчанск. Бои происходят в Лукьянцах и Липцах. Аналитики DeepState добавили, что враг продвинулся возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, к западу от Семеновки, к востоку от Новопокровского и оккупировал села: Морозовец, Олейниково и Зеленое.

Также Forbes отмечает, что битва за Волчанск может стать первой большой битвой нового наступления России на севере Харьковщины. ВСУ готовы к любому развитию событий, боевые подразделения уже в городе.

Как сообщал Главред, оккупанты пытаются окружить Волчанск, продвигаясь через несколько населенных пунктов на западе и востоке. Институт изучения войны утверждает, что захват любого из этих населенных пунктов перерезал бы наземные линии связи с Волчанском.

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