УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Оккупанты приближаются к Волчанску: РФ захватила еще несколько сел, имеет тактический успех

Анна Ярославская
13 мая 2024, 06:44
1262
В Генштабе сообщили, что ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг задействовал для наступления до 5 батальонов и не считается с потерями.
Харьковщина, ВСУ
На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, t.me/DeepStateUA, 31 отдельная механизированная бригада

Наступление РФ на Харьковщине продолжается. Враг оккупировал еще несколько сел и продолжает приближается к городу Волчанск. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState в свежей сводке с фронта.

Аналитики отмечают, что вблизи населенного пункта Липцы враг фактически занял населенные пункты Мороховец-Олейниково-Зеленое и продолжает свое движение в направлении села Липцы.

Продолжаются активные бои за село Лукьянцы - враг почти полностью оккупировал населеный пункт. Россияне пытаются закрепиться в Глубоком, пробуют продвигаться пехотой. Однако захватчики находятся под постоянным огнем, в частности, FPV-дронов Сил Обороны, что значительно затрудняет передвижение. К сожалению, их это не останавливает.

видео дня

Кроме того, противник продолжает приближаться к Волчанску, закрепляться на окраинах для дальнейшего захода в город. Силы обороны встречают россиян огнем и прилагают усилия, чтобы сдержать натиск.

Город находится под плотным обстрелом, продолжается эвакуация гражданского населения.

Что известно о городе Волчанск?

Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей.

В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

"Были многочисленные сообщения о занятии врагом н.п. Гатище, но информация находится на уточнении. Бои продолжаются", - говорится в сообщении.

"Сегодня россияне сосредоточились на попытках закрепиться на имеющихся рубежах для дальнейшего продвижения. Поражение со стороны Сил Обороны затрудняет движение, враг местами перегруппировывается и большее внимание сосредоточил на обстрелах населенных пунктов, тем самым использует возможность завести дополнительные резервы", - добавили аналитики DeepState.

Война в Украине
Ситуация на Харьковщине / Карта Deep State

Позже аналитики DeepState добавили, что враг продвинулся возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, западнее Семеновки, восточнее Новопокровского и оккупировал села Харьковщины: Мороховец, Олейниково и Зеленое.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Ситуация на Харьковщине: что говорят в Генштабе

В ночной сводке Генштаба ВСУ говорится, что на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется.

Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная – Лукьянцы, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугроватка.

Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелка – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое.

В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурмовых действия, из них 14 - еще продолжаются.

"Ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов", - говорится в сообщении.

"В настоящее время враг имеет тактический успех", - отметили в Генштабе.

Также отмечается, что спланированы меры по уничтожению противника, вклинившегося в оборону ВСУ. Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

Военные аналитики считают, что российско-украинская война приближается к самому тяжелому периоду для украинской обороны из-за наступления РФ под Харьковом. Последующие недели будут для ВСУ "очень мрачными", пишет NYT. По мнению экспертов, целью нового наступления россиян на север Харьковской области не обязательно должна стать оккупация Харькова, для врага важно отвлечь ресурсы украинских военных от фронта на Востоке.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Харьковская область новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Мирные переговоры с РФ: в США сказали, на какую сделку сейчас пошел бы Путин

Мирные переговоры с РФ: в США сказали, на какую сделку сейчас пошел бы Путин

08:32 Украина
Путин уволил Шойгу: аналитики ISW объяснили, в чем замысел хозяина Кремля

Путин уволил Шойгу: аналитики ISW объяснили, в чем замысел хозяина Кремля

07:27 Мир
Оккупанты приближаются к Волчанску: РФ захватила еще несколько сел, имеет тактический успех

Оккупанты приближаются к Волчанску: РФ захватила еще несколько сел, имеет тактический успех

06:44 Украина
Все главные новости

Популярное

Заморозки -3 и грозы: синоптик предупредил о сильном холоде и назвал дату потепления 279490

Заморозки -3 и грозы: синоптик предупредил о сильном холоде и назвал дату потепления

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая: Рыбам - лень, Девам - ценный подарок 25475

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая: Рыбам - лень, Девам - ценный подарок

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 мая: Ракам - экономить, Девам - гармония в семье 19821

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 мая: Ракам - экономить, Девам - гармония в семье

Погода будет холодной и дождливой: синоптик назвала дату долгожданного потепления 11070

Погода будет холодной и дождливой: синоптик назвала дату долгожданного потепления

Последние новости

09:24

Россияне пытаются окружить Волчанск: в ISW назвали причину наступления на Харьковщине

08:57

И Тоня дома: дочь-предательница Паперная засветилась рядом с Ольгой Сумской

08:45

Зачем Путин взорвал многоэтажку в Белгороде?мнение

08:32

Мирные переговоры с РФ: в США сказали, на какую сделку сейчас пошел бы Путин

08:23

Гороскоп на завтра 14 мая: Львам - риск на работе, Козерогам - смущающие вещи

Путин понял, что может проиграть войну, потому грозит "ядеркой" – Александр СотникПутин понял, что может проиграть войну, потому грозит «ядеркой» – Александр Сотник
08:09

Молчунья Надежда Мейхер взяла фамилию мужа-россиянина - детали

07:27

Путин уволил Шойгу: аналитики ISW объяснили, в чем замысел хозяина Кремля

06:44

Оккупанты приближаются к Волчанску: РФ захватила еще несколько сел, имеет тактический успех

06:35

Ультраястребы Патрушев и Чемезов добрались до правительствамнение

Реклама
05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 11 секунд найти снеговика

05:05

Какие травы усилят рост волос: специалист раскрыл поразительный метод

03:30

Какая ошибка при поливе растений может их убить: мало кто об этом догадывается

02:30

Угроза полуокружения Харькова: эксперт назвал главную цель наступления РФ

01:30

Лучшие из худших: кто получил наименьшее количество балов на Евровидении-2024Видео

00:01

Когда закончатся боевые действия в Украине: астролог назвала год и дала важный прогнозВидео

12 мая, воскресенье
23:42

"Абсурд": генерал ВСУ разнес обвинения в отсутствии укреплений на Харьковщине

22:57

Дантес рассказал про "предательство" мамы: "За что она так со мной?"

22:19

Минобороны РФ возглавит человек Путина: что известно об Андрее Белоусове

22:07

Популярный украинский тик-токер впервые станет отцом

21:41

Путин убрал Шойгу с поста министра обороны и уволил Патрушева

Реклама
21:40

Примат животного над человеческим: рецензия на фильм "Королевство планеты обезьян"

21:30

РФ может окружить Харьков: майор об угрозе удара 120-тысячного "кулака"

21:00

Что происходит на Харьковщине: генерал ВСУ сделал заявление о ситуации у границы

20:34

Несчастье обрушится на всю семью: что нельзя делать 13 мая

20:20

Украина выиграет войну: в США сделали громкое заявление и назвали условие

19:47

Аlyona Аlyona & Jerry Heil высказались про свое 3 место на Евровидении-2024Видео

19:31

"Серая зона" стала полем боя: Зеленский назвал цель РФ в Харьковской области

19:31

Погода будет холодной и дождливой: синоптик назвала дату долгожданного потепления

19:15

"Я хорошо их знаю": Трамп хвастливо пообещал закончить "ужасную" войну в Украине

19:09

Как США (не)помогают Израилю, и почему Украине повезло чуть большемнение

19:02

Наступление РФ в Харьковской области: в США сделали прогноз о восточном фронте

18:56

Нидерланды раскрыли причину отстранения Joost Klein от финала Евровидения-2024

18:44

Грядет самый тяжелый период, ближайшие недели будут мрачными - NYT о боях под Харьковом

18:19

Бригада ВСУ загнала россиян в "капкан": раскрыты детали боев на востоке

17:45

Кто из заключенных сможет воевать в ВСУ: разъяснение Минобороны

17:39

Ситуация на севере Харьковщины: идут бои в районе 6 сел, вводятся резервы – ВСУ

17:21

"Стирать Харьков артой": тревожный прогноз насчет наступления РФ на севере

16:30

Долгосрочная цель – окружить Харьков: эксперт объяснил наступление войск РФ

16:20

Россия снова подняла боевую авиацию: в нескольких городах - взрывы

16:17

Евровидение-2024: финал конкурса "растоптал" все победные прогнозы букмекеров

Реклама
16:12

ВСУ перешли к контрударам: подполковник назвал "горячие" точки на Харьковщине

16:11

"Фальшивое наступление": аналитики раскрыли "обман" России и угрозы для армии Украины

15:33

Мужчина нашел удивительную находку под люком: подземный тоннель с бункерами

15:30

Поле боя на Харьковщине расширяется: в ОГА - о ситуации в области

15:29

Что было известно о планах Путина в Харьковской области: в ГУР раскрыли детали

14:34

Чтобы защитить Украину: в одной из стран НАТО предложили неожиданное решение

14:13

Заморозки -3 и грозы: синоптик предупредил о сильном холоде и назвал дату потепления

13:50

Евровидение-2024: о чем песня The Code победителя конкурса Nemo - перевод текстаВидео

13:46

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 мая: кому будет "туго" с деньгами

13:31

РФ готовит мощные гибридные атаки на европейские столицы: в разведке предупредили

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять