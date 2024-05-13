Оккупанты приближаются к Волчанску: РФ захватила еще несколько сел, имеет тактический успех

В Генштабе сообщили, что ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг задействовал для наступления до 5 батальонов и не считается с потерями.

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На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, t.me/DeepStateUA, 31 отдельная механизированная бригада

Наступление РФ на Харьковщине продолжается. Враг оккупировал еще несколько сел и продолжает приближается к городу Волчанск. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState в свежей сводке с фронта.

Аналитики отмечают, что вблизи населенного пункта Липцы враг фактически занял населенные пункты Мороховец-Олейниково-Зеленое и продолжает свое движение в направлении села Липцы.

Продолжаются активные бои за село Лукьянцы - враг почти полностью оккупировал населеный пункт. Россияне пытаются закрепиться в Глубоком, пробуют продвигаться пехотой. Однако захватчики находятся под постоянным огнем, в частности, FPV-дронов Сил Обороны, что значительно затрудняет передвижение. К сожалению, их это не останавливает.

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Кроме того, противник продолжает приближаться к Волчанску, закрепляться на окраинах для дальнейшего захода в город. Силы обороны встречают россиян огнем и прилагают усилия, чтобы сдержать натиск.

Город находится под плотным обстрелом, продолжается эвакуация гражданского населения.

Что известно о городе Волчанск? Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей. В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

"Были многочисленные сообщения о занятии врагом н.п. Гатище, но информация находится на уточнении. Бои продолжаются", - говорится в сообщении.

"Сегодня россияне сосредоточились на попытках закрепиться на имеющихся рубежах для дальнейшего продвижения. Поражение со стороны Сил Обороны затрудняет движение, враг местами перегруппировывается и большее внимание сосредоточил на обстрелах населенных пунктов, тем самым использует возможность завести дополнительные резервы", - добавили аналитики DeepState.

Ситуация на Харьковщине / Карта Deep State

Позже аналитики DeepState добавили, что враг продвинулся возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, западнее Семеновки, восточнее Новопокровского и оккупировал села Харьковщины: Мороховец, Олейниково и Зеленое.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Ситуация на Харьковщине: что говорят в Генштабе

В ночной сводке Генштаба ВСУ говорится, что на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется.

Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная – Лукьянцы, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугроватка.

Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелка – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое.

В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурмовых действия, из них 14 - еще продолжаются.

"Ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов", - говорится в сообщении.

"В настоящее время враг имеет тактический успех", - отметили в Генштабе.

Также отмечается, что спланированы меры по уничтожению противника, вклинившегося в оборону ВСУ. Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

Военные аналитики считают, что российско-украинская война приближается к самому тяжелому периоду для украинской обороны из-за наступления РФ под Харьковом. Последующие недели будут для ВСУ "очень мрачными", пишет NYT. По мнению экспертов, целью нового наступления россиян на север Харьковской области не обязательно должна стать оккупация Харькова, для врага важно отвлечь ресурсы украинских военных от фронта на Востоке.

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