Грядет самый тяжелый период, ближайшие недели будут мрачными - NYT о боях под Харьковом

ВСУ истощены, поэтому должны быть осторожны, говорится в материале журналистов.

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Продолжаются ожесточенные бои в Харьковской области / Коллаж Главреда. Фото: DeepState, Стерненко

Российско-украинская война приближается к самому тяжелому периоду для украинской обороны из-за наступления РФ под Харьковом. Последующие недели будут для ВСУ "очень мрачными", считают опрошенные NYT военные аналитики.

По их мнению, целью нового наступления россиян на север Харьковской области не обязательно должна стать оккупация Харькова, для врага важно отвлечь ресурсы украинских военных от фронта на Востоке.

"Вероятно, ближайшие недели станут очень мрачными для ВСУ. Пока наступление кажется небольшим по масштабу, но оно (призвано) подорвать моральный дух украинцев - как гражданских, так и военных", - цитирует NYT выводы экспертов.

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Этот период аналитики называют "одним из самых тяжелых моментов для Украины".

В то же время эксперты сомневаются, что РФ хватит ресурсов дойти прямо до Харькова или прорвать в том месте оборону.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Ранним утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

Местные власти подтверждают, что количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, увеличилось. Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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