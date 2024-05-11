РФ может пойти в наступление на Сумщину: эксперт сказал, где враг формирует группировку

Российские оккупанты могут попытаться штурмовать украинские позиции в Сумской области, чтобы создать буферную зону.

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РФ может пойти в наступление на Сумскую область / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, скриншот из видео

Российские оккупанты формируют наступательную группировку в Курской области возле границы с Сумской областью. Враг планирует усилить эту группировку. Об этом в эфире телемарафона заявил директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он добавил, что свои силы РФ готовила для проведения рейдово-диверсионных действий на территории Сумщины. В регионе до сих пор сохраняется угроза наступления российских оккупантов на Сумскую область.

"Там есть населенный пункт Суджа, он находится где-то километрах в 15 от границы с Сумщиной, это Курская область. По состоянию на 30 апреля враг формировал там незначительную наступательную группировку, цель которой скорее всего проводить рейдово-диверсионные действия на территории Сумщины", — сказал Мусиенко. видео дня

Он не исключает, что в Сумской области может быть такое же наступление РФ, что и в Харьковской области, только с меньшими силами.

"Создать, как они называют, санитарную или буферную зону, и просто вытащить туда наши войска. До этого враг вел определенную подготовку, разведку, они заходили своими ДРГ, пытались выявлять украинские оборонные позиции. То есть я думаю, что там тоже может оживиться враг", - добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Наступление России в Харьковской области - последние новости по теме

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что в Харьковской области продолжаются оборонительные бои против попыток россиян наступать и продвигаться вглубь территории Украины. Украинские защитники осуществляют огневое поражение, чтобы остановить наступление россиян и уничтожить их.

По данным СМИ, утром 11 мая российские оккупанты возобновили наступательные операции на Харьковщине вблизи поселка Глубокое. Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что командование усилило оборонительные подразделения ВСУ. Противника локализовали в "серой зоне", она не расширяется.

Как сообщал Главред, на Харьковщине продолжаются тяжелые бои в районе населенных пунктов, которые ранее были в "серой зоне". ВСУ ведут бои в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, Олейниково и Огирцево, рассказал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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