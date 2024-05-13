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Волчанск может стать местом первой большой битвы во время нового наступления РФ - Forbes

Руслана Заклинская
13 мая 2024, 11:40обновлено 13 мая, 12:23
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Если наступление на Харьковщине является настоящим, а не маневром, то в ближайшие дни на Волчанск могут наступать целые полки, пишет Forbes.
Волчанск может стать местом первой большой битвы во время нового наступления РФ - Forbes
Россияне обследуют бреши в украинской обороне возле Волчанска / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Битва за Волчанск в Харьковской области может стать первой крупной битвой нового наступления России на севере. ВСУ готовы к любому развитию событий, боевые подразделения уже находятся в Волчанске. Об этом пишет Forbes.

"Пока еще слишком рано говорить наверняка, являются ли атаки России через российско-украинскую границу к северу от Харькова первой атакой реального наступления или уловкой, призванной отвлечь украинские силы от полей боевых действий на востоке. Для жителей Волчанска это различие может не иметь значения. Их дом - снова поле битвы", - отметили в материале.

Как отметили в издании, российские войска намеренно обследуют пробелы в украинских позициях, которые могут быть в Волчанске и вокруг него. Оккупанты концентрируются на секторах с выгодной географией.

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"В случае с Волчанском это означает подход к городу с северо-запада, где река Донец образует защитный барьер на правом фланге россиян. Река на пути к Волчанску позволяет противнику сохранить силы", - пояснили в издании.

В Forbes отметили, что бомбардировка Волчанска российскими войсками может свидетельствовать об их намерении усилить наземное наступление на город и является "прелюдией" к более широкой атаке.

"Если российская кампания на север - это обман, то, вероятно, целью является перетянуть - с востока на север - украинские бригады, которые защищают города на поле битв, такие как Часов Яр. Если поход будет настоящим наступательным, то в ближайшие дни на Волчанск могут наступать целые полки", - говорится в статье.

В издании подчеркивают, что дилемма для Украины заключается в том, что ошибочный маневр россиян может превратиться в наступление без предупреждения. Поэтому украинские военные не рискуют. Подразделения нескольких бригад, в частности 59-й отдельной и 93-й десантно-штурмовой бригады, уже находятся в Волчанске или на подходе.

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Наступление России в Харьковской области - последние новости по теме

Напомним, российское наступление в Харьковской области продолжается. Враг оккупировал несколько сел и приближается к городу Волчанск. Бои происходят в Лукьянцах и Липцах. Аналитики DeepState добавили, что враг продвинулся возле Вербового, в Красногоровке, в Нетайлово, к западу от Семеновки, к востоку от Новопокровского и оккупировал села: Морозовец, Олейниково и Зеленое.

Как сообщал Главред, оккупанты пытаются окружить Волчанск, продвигаясь через несколько населенных пунктов на западе и востоке. Институт изучения войны утверждает, что захват любого из этих населенных пунктов перерезал бы наземные линии связи с Волчанском.

Также генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко рассказал, что ситуация в зоне ответственности 125-й Отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области сложная, но под контролем. Враг достиг незначительных успехов, но понес огромные потери в военной технике и живой силе. Бойцы бригады отражают атаки противника и наносят удары по оккупантам.

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