Бригада ВСУ загнала россиян в "капкан": раскрыты детали боев на востоке

Противник не оставляет попыток штурмовать Красногоровку, рассказал Назар Волошин.

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ВСУ дают отпор врагу на востоке / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/brigade128

Подразделения Вооруженных сил Украины блокировали группу российских оккупантов, которые прорвались в Красногоровку Донецкой области и сумели попасть на территорию огнеупорного завода.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире информационного телемарафона.

"Противник действительно не оставляет попыток штурмовать город небольшими штурмовыми группами... Некоторые небольшие мобильные группы оккупантов все-таки прорвались на Восток Красногоровки и зашли в огнеупорный завод", – рассказал украинский офицер. видео дня

Вместе с тем он отмечает, что оккупанты в Красногоровке находятся в сложном положении, потому что военнослужащие 59 мотопехотной бригады ВСУ лишили их снабжения боекомплектом и поддержки боевой техники, отрезали логистические пути, а также взяли под контроль дорогу и подходы к заводу.

По данным представителя ОСГВ "Хортица", в районе Красногоровки за сутки состоялось ориентировочно 200 артиллерийских и минометных обстрелов по позициям наших защитников. При этом российские оккупанты за сутки провели там 10 штурмовых действий, совершили 3 авиаудара в окрестностях Красногоровки и 3 удара дронами, а также враг совершил ориентировочно 90 сбросов вражеских дронов.

Волошин добавил, что за минувшие сутки и по состоянию на утро 12 мая в районе Невельского Красногоровки и Нетайлово наши защитники уничтожили ориентировочно 35 оккупантов, и около 40 ранили.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ удерживают Часов Яр, но если враг зайдет в город, то получит преимущество в уличных боях, сказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич. У оккупантов больше пехоты и средств для ведения боевых действий.

В ВСУ назвали города, которые могут стать мишенью, которые оккупанты могут атаковать к 9 мая. По мнению военнослужащего, председателя Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, помимо Часового Яра, оккупанты планируют наступление в районах Угледара, Покровска и Курахова.

/ Главред

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