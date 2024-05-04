РФ нужна 'добыча' к 9 мая: в ВСУ назвали города, которые могут стать мишенью

Угроза наступления россиян по всей линии фронта остается, поскольку оккупанты стремятся получить определенную "победу" до 9 мая, рассказал Иван Тимочко.

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До 9 мая существует высокий риск наступления РФ по всей линии фронта / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Риск наступления россиян по всей линии фронта есть из-за высокой активности врага. Оккупантам нужна "добыча" до 9 мая, чтобы кремлевская пропаганда могла использовать это как доказательство победы. Об этом рассказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона.

"Конечно, риски есть по всей линии фронта, потому что активность врага чрезвычайно высока", - подчеркнул он.

По словам Тимочко, такой "добычей" для оккупантов может стать даже небольшой украинский опорный пункт или небольшой город, поскольку им важно отрапортовать о "победе".

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Тимочко отметил, что Россия может рассматривать наступление на Часов Яр как плацдарм для дальнейшего продвижения на Краматорск, Славянск и Константиновку. Он добавил, что Россия планирует наступление и на Авдеевском направлении, в частности в районах Угледара, Покровского и Курахово, чтобы занять части Донецкой области.

"Мы понимаем, что для того, чтобы пробовать контролировать Краматорск, Славянск или направление к этим городам, они могут пробовать и на Харьковском направлении атаковать, это даже не на Харьков, а через Купянск в сторону Оскольского водохранилища, которое обеспечивает питьевой и технической водой города Донецкой области", - подчеркнул военный.

В то же время Тимочко напомнил, что россияне уже называли несколько дат для захвата Донецкой области, однако воплотить в жизнь захватнические планы врагу не удалось. Военный подчеркнул, что Путина "очень мучает" то, что ВСУ удерживают Роботино и Крынки. Также возможно наступление на Сумы.

"Учитывая ту активность, интенсивность, им хочется занять максимально возможное количество населенных пунктов или даже наших военных опорных пунктов для того, чтобы Путин 8 или 9 мая, выступая перед россиянами, мог рассказать о какой-то большой в его понимании победе", - пояснил Тимочко.

По его словам, для Украины сейчас важно как можно быстрее получить вооружение от партнеров, поскольку "все будет зависеть от того, какая из сторон сумеет к моменту наступления россиян или контрнаступления подготовиться максимально качественно и эффективно".

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Наступление России - планы оккупантов до 9 мая

Напомним, Украине удастся удержать оборону, несмотря на попытки российских войск достичь результатов до 9 мая. Украинские военные не потерпят полного разгрома вдоль линии фронта, даже при острой нехватке боеприпасов, сообщает The New York Times

Также у России нет возможностей захватить Часов Яр в Донецкой области, ни до 9 мая, ни вообще. Оккупанты пытаются усложнить логистику и истощить ВСУ, чтобы продвинуться, заявил заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

Как сообщал Главред, российские оккупанты планируют начать наступление до 9 мая. Начальник пресс-службы пограничного отряда "Стальной кордон" Иван Шевцов заявил, что враг намерен продвигаться на востоке Украины и других направлениях. Он отметил, что украинские защитники готовы к любым планам врага.

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