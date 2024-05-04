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Число потерь армии РФ в Украине возрастет: в британской разведке назвали сроки

Алексей Тесля
4 мая 2024, 13:40
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Уровень потерь России снова увеличится в течение следующих двух месяцев, считают в британской разведке.
Потери России в Украине
На фронте растут потери оккупантов РФ / Фото radiosvoboda.org, УНИАН

Среднесуточное количество потерь российской армии (убитыми и ранеными) в Украине в течение апреля 2024 года осталось в целом на уровне текущего года — 899 потерь в день, рассказали в британской разведке.

Однако увеличение этого показателя в течение следующих двух месяцев вполне вероятно, говорится в сводке, размещенной в соцсети Х Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"Вполне вероятно, что уровень потерь России снова увеличится в течение следующих двух месяцев, поскольку они возобновят целенаправленные наступательные операции на востоке Украины. Это следует за небольшим снижением темпов операций за последние два месяца после падения Авдеевки", - пишут британские военные аналитики.

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В разведке Британии оценивают общее число российских потерь с начала полномасштабного вторжения в количестве более 465 тысяч человек.

"Вполне вероятно, что …Россия полностью адаптировала свои вооруженные силы к войне на истощение, в которой массовость важнее качества. Эта зависимость от массовости почти наверняка сохранится на протяжении всей войны в Украине и окажет долгосрочное влияние на будущую российскую армию", - добавили в британской разведке.

Число потерь армии РФ в Украине возрастет: в британской разведке назвали сроки
/ @DefenceHQ

Напомним, что в РФ признали большие потери после удара ATACMS по полигону в Луганской области. Пропагандисты называют произошедшее "страшным провалом" и допускают, что потери могут быть умышленно занижены. Потери могут составлять от 29 до 42 солдат РФ.

В разведке Британии назвали потери РФ в войне. В Британии отметили, что с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, украинские военные уничтожили или повредили более 10 тысяч единиц вражеской бронетехники РФ.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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