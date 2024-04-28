450 тысяч солдат и 10 тысяч единиц техники: в Британии назвали потери РФ в войне

В Британии отметили, что с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, украинские военные уничтожили или повредили более 10 тысяч единиц бронетехники РФ.

https://glavred.info/ukraine/450-tysyach-soldat-i-10-tysyach-edinic-tehniki-v-britanii-nazvali-poteri-rf-v-voyne-10561139.html Ссылка скопирована

Украинские воины уничтожили или повредили 10 тысяч единиц бронетехники РФ / Коллаж Главред, фото: 18 отдельная бригада армейской авиации, СтратКом ВСУ

В Министерстве обороны Британии раскрыли потери РФ в ходе полномасштабного вторжения на территорию Украины. По оценкам оборонного ведомства, в ходе агрессии против Украины РФ выбитыми и ранеными потеряла около 450 тысяч российских военных и почти 10 тысяч единиц бронированной техники. Об этом заявил министр по делам вооруженных сил при министерстве обороны Великобритании Лео Докерти, сообщает UK Defence Journal.

"По нашим оценкам, примерно 450 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены, и еще десятки тысяч дезертировали с начала конфликта", - заявил Докерти.

Некоторые наемники из рядов российских "частных военных компаний, например "Вагнер", также понесли потери, но точное количество их жертв не известно.

видео дня

По данным британского оборонного ведомства, с начала конфликта Россия потеряла более 10 тысяч единиц бронетехники.

По словам министра, в начале конфликта были уничтожены, оставлены или захвачены Украиной более 10 тыс. единиц российской бронетехники, в частности:

почти три тысячи основных боевых танков,

109 самолетов,

136 вертолетов,

346 беспилотных летательных аппаратов,

23 военно-морских судна всех классов

более 1 500 артиллерийских систем всех типов.

Потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину по данным Генштаба ВСУ / Инфографика: Главред

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Потери РФ в войне в Украине - статистика потерь

Напомним, как ранее сообщал Главред, в марте 2024 года противник потерял около 28 200 военнослужащих и 5 039 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

Российские оккупанты продолжают пытаться захватить украинские территории, однако они сами несут значительные потери. Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что 85% всех потерь врага приходится на Восточное направление, где минные заграждения и FPV-дроны помогают останавливать легкобронированную и бронированную технику противника.

Для компенсации санитарных и безвозвратных потерь, а также для укомплектования новых воинских подразделений, Кремль отправляет на войну личный состав Тихоокеанского флота России, а также 11-й армии ВВС и ПВО. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред