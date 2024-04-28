Россия начала чаще бить по Украине 'Оводами': что это значит

Оккупантам удалось модернизировать этот тип ракет.

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РФ продолжает бить по Украине / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео, Силы обороны Юга

Российские оккупанты в последнее время все чаще применяют по Украине во время массированных атак ракеты типа Х-59 класса "воздух - земля" ("Овод"), рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Илья Евлаш. Также наблюдается активное использование противником модернизированного варианта этих ракет Х-69.

"В последнее время враг начал активнее использовать ракеты Х-59/Х-69 для того, чтобы поражать различные объекты наши инфраструктурные", - сказал Евлаш.

По словам Евлаша, Х-69 не очень отличается по характеристикам от старой версии Х-59. Однако Х-69 имеет большую дальность.

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В Воздушных силах прогнозируют продолжение нанесения врагом ударов по Украине.

"Основная цель врага - это полное уничтожение нашей страны, выведение из строя нашей инфраструктуры, нанесение нам максимального ущерба", - высказался представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Удары России по Украине - взрывы сегодня

В ночь на 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину 4-мя ударными дронами типа "Шахед" и пятью дронами неустановленного типа с временно оккупированной части Херсонщины. Один из БпЛА неустановленного типа, вероятно разведывательных, удалось сбить силам ПВО.

Предыдущую массированную атаку на Украину враг совершил 27 апреля. Тогда крылатые, баллистические ракеты и ракеты типа "Кинжал" враг направил на объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.

Как писал Главред, в четверг, 25 апреля, россияне ударили по объектам Укрзализныци в трех областях. В компании заявили об осуществлении Россией массированного удара. РФ атаковала железные дороги в Харьковской, Черкасской и Донецкой областях.

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