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Жесткие бои: в ВСУ подтвердили продвижение РФ на Востоке - 3 города под угрозой

Юрий Берендий
28 апреля 2024, 10:49
В ВСУ отмечают, что в случае прорыва фронта на Авдеевском направлении, российские войска продолжат свое наступление в сторону Угледара, Покровска, Курахово.
Жесткие бои: в ВСУ подтвердили продвижение РФ на Востоке - 3 города под угрозой
Враг смог продвинуться на километры на одном из направлений фронта / Коллаж Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, deepstatemap

В Вооруженных Силах Украины подтверждают, что российские войска, используя хроническую нехватку боеприпасов у Сил обороны Украины, совершили продвижение на несколько километров неподалеку от Авдеевки. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко в эфире национального телемарафона.

"К сожалению, там сложился ряд негативных моментов, которые и привели к ситуации тактического уровня. Она достаточно серьезная и прилагают все усилия для того, чтобы она не переросла в серьезную угрозу", - рассказал Тимочко.

Он также указал, что это направление для противника является ключевым, поскольку они планируют продвигаться из Очеретино в направлении Покровска.

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"Этот их замысел понятен, людей они накопили для нанесения удара. Но это война, все мы прекрасно понимаем, что на войне бывают успехи и определенные неуспехи", - отметил он.

Тимочко подчеркнул, что сейчас критично не допустить развертывания противником плацдарма, что может стать началом прорыва фронта.

"С одной стороны, жаль, что враг смог продвинуться на несколько километров. Но с другой стороны понимаем, что враг не смог развернуть на Авдеевском направлении, как они планировали - в сторону Угледара, Покровска, Курахово, чтобы захватить Донецкую область на южном направлении", - добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Он пояснил, что российские войска обнаружили "слабые места" украинской обороны из-за постоянного дефицита боеприпасов.

По словам Тимочко, противник пытался использовать возникшие возможности. Вопрос заключается в том, какие потери они готовы понести для удержания занятых позиций, которые они стремятся расширить.

"Конечно, там сейчас бои будут очень жестокие. Главнокомандующий заявил, что туда отправили как дополнительные военные подразделения, так и дополнительные средства поражения", - подытожил Тимочко.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Наступление РФ на Востоке - бои за Очеретино

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты совершили продвижение в Очеретино и удачно закрепились на захваченных территориях. Сейчас продолжаются интенсивные бои. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Оккупационные российские войска захватили село Очеретино в Донецкой области. Это является "самым быстрым" продвижением российской армии за последние месяцы, что может угрожать разрушением украинской обороны на западе от Авдеевки. Об этом сообщает Forbes. Журналисты отмечают, что на это направление были направлены войска 100-й отдельной механизированной бригады, которая является "одной из самых новых и наименее оснащенных бригад" в ВСУ.

Российские оккупанты продолжают постоянные атаки на позиции Сил обороны Украины в районе города Часов Яр в Донецкой области. Украинские военные, в свою очередь, мужественно держат оборону на этом направлении боевых действий. Об этом рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко.

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