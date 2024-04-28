Возвращение мужчин в Украину: в МИД Польши оценили идею лишения выплат

По словам главы польского МИД, ранее Украина предлагала Польше идею лишения социальных выплат для военнообязанных украинских граждан.

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В МИД назвали "этически неоднозначным" участие Польши в возвращении украинцев / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

В Польше отреагировали на возможность возвращения военнообязанных украинцев в Украину. Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что помощь Украине в этом вопросе является "этически неоднозначной". Об этом он рассказал в эфире телеканала TVN24.

"Здесь Украина действительно должна проявить инициативу, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защищать Родину", - отметил Сикорский.

Сикорский отметил, что пока он не располагает информацией о планах Украины относительно украинцев мобилизационного возраста после принятия закона о мобилизации. Однако в декабре прошлого года, когда он первый раз посетил Киев как министр иностранных дел, украинская сторона высказывала другую позицию по этой проблеме.

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"А именно, что они (украинская власть - ред.) будут иметь справку для своих граждан о том, что кто-то имеет урегулированные отношения с военной службой. И они просили, чтобы тем, кто не имеет такой справки, не продолжать социальных выплат (за рубежом - ред.)", - отметил Сикорский, назвав эту идею интересной.

В то же время, посол Украины в Польше Василий Зварич отметил в своем интервью для TVN24, что украинская сторона не обращалась к Польше с просьбой о возвращении домой украинских мужчин призывного возраста.

Что изменится в новом законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Возвращение мужчин в Украину - приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Госдепартаменте США считают, что приостановление консульских услуг за рубежом для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет является сложным вопросом, такое мнение высказал официальный представитель дипломатического ведомства США в Брюсселе Дэниел Сайзек.

Глава Министерства науки и высшего образования Польши Дариуш Вечорек заявил о необходимости проведения анализа ситуации с украинскими студентами, которые сейчас находятся в стране, в контексте принятия в Украине закона о мобилизации и ограничений для украинских мужчин.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас выразил готовность Литвы помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста, которые выехали из страны. Однако он отметил, что этот вопрос требует внимательного рассмотрения и дальнейших обсуждений, и пока Литва не рассматривает конкретных мер, а лишь наблюдает за решениями, которые принимает Польша.

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