'Нужны люди для ВСУ': в Госдепе США сделали заявление о возвращении украинцев

Судьба граждан Украины - прежде всего ее дело, однако украинскому правительству следует "внимательно действовать по этому вопросу", заявил представитель Госдепа США.

https://glavred.info/world/nuzhnye-lyudi-dlya-vsu-pomogut-li-ssha-s-vozvrashcheniem-muzhchin-v-ukrainu-10560599.html Ссылка скопирована

В Госдепе США сделали важное заявление о возвращении украинцев / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, Офис президента

В Госдепартаменте США считают приостановление консульских услуг за рубежом для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет "сложным вопросом". Такое мнение высказал официальный представитель дипломатического ведомства США в Брюсселе Дэниел Сайзек в комментарии Радио Свобода.

"Сложный вопрос, понятно, что делать особенно с мужчинами, которые сейчас вне Украины. Но правительство Украины имеет право определять свою политику. Нет никакого решения или позиции до сих пор от правительства США - помогать или не помогать Украине в этой области", - ответил Сайзек на вопрос о том, будут ли помогать США с возвращением мужчин в Украину.

Представитель Госдепартамента отметил, что правительство Украины имеет право определять собственную политику в отношении судьбы своих граждан. Он также подчеркнул, что украинскому правительству следует действовать осторожно и тщательно оценивать ситуацию.

видео дня

"Понятно, что нужны люди для ВСУ, чтобы защищать страну... Это сложный вопрос и трудно сказать. Важно, что Европа, и в определенной степени США тоже, - приветствовали украинцев, которые решили, что им и их семьям нужно было уехать из Украины, и это была еще одна важная часть поддержки Европы. В то же время правильно, что правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию. И ситуацию относительно людей для ВСУ - это естественно, и правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику", - добавил он.

Ограничения для мужчин за рубежом - вопрос их возвращения в Украину

Напомним, 23 апреля МИД Украины заявил о прекращении предоставления консульских услуг для мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом. 24 апреля Кабмин утвердил новые правила выдачи паспортов для украинцев. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут пересылать документы для выдачи. Вместо этого мужчины, которые хотят получить паспорт, должны обращаться в территориальные органы или подразделения ГМС в Украине.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Вскоре министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Польша готова способствовать возвращению украинских мужчин призывного возраста в Украину. Вслед за Польшей министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что его страна также рассмотрит возможность помощи Украине в возвращении мужчин призывного возраста, которые выехали из страны.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред