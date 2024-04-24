В ЕС сделали важное заявление об ограничениях для украинских мужчин за рубежом

Директива ЕС по временной защите продолжает действовать независимо от пола и призывного статуса граждан Украины.

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В Еврокомиссии "приняли во внимание" решение МИД Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В Еврокомиссии "приняли во внимание" решение МИД Украины ограничить предоставление консульских услуг украинским мужчинам призывного возраста за рубежом. Директива по временной защите действует независимо от пола и призывного статуса граждан. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Гиппер, пишет "Радио Свобода".

"Мы приняли во внимание это объявление. Я не имею конкретных комментариев, если говорить о директиве по временной защите. Мы не делаем различия по полу или призывному статусу людей. Это все, что должна сказать со своей стороны", - отметила Гиппер.

В то же время представители Еврокомиссии не прокомментировали, поддерживают ли решение украинских властей, а также не предоставили четкого ответа относительно возможности депортации украинских мужчин с просроченными документами.

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"Не нам комментировать решение украинского правительства относительно мер, которые необходимо принять в контексте конфликта. Единственное, что мы можем сделать, - это объяснить, какова ситуация с этими лицами, которые находятся на территории Европы. Это то, что мы можем сделать", - добавил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, 23 апреля начало действовать решение МИД Украины, которое ограничивает предоставление консульских услуг для мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом, в частности оформление загранпаспортов и их выдачу. Как объясняется, это связано с принятием закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Что известно о законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил решение МИД, указав, что пребывание украинцев за границей "не освобождает от обязанностей перед Родиной". Ограничение на предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом, по словам МИД, является временной мерой, направленной на решение вопросов воинского учета граждан.

Также в паспортном центре в Варшаве образовались огромные очереди сразу после того, как украинцам призывного возраста временно прекратили предоставлять консульские услуги. Мужчинам отказывали в выдаче даже готовых документов, ссылаясь на то, что "не работает система".

Кроме этого, Кабмин разрабатывает новые наказания для уклонистов. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, кроме ограничения прав на управление транспортными средствами, для военнообязанных могут ввести ограничения на предоставление административных услуг.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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