Мужчинам не выдают документы: в Варшаве огромные очереди после жестких ограничений

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет не выдают даже готовые документы в Варшаве в центрах выдачи украинских паспортов.

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В паспортном столе в Варшаве образовались очереди / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Варшаве в паспортном центре образовались огромные очереди сразу после того, как украинцам решили временно прекратить предоставлять консульские услуги. Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет. Видео уже разлетелись в Сети.

Сообщается, что мужчинам отказываются выдавать даже готовые документы из-за того, что "не работает система". Стоит отметить, что для детей и женщин таких ограничений нет.

"Сейчас приостановлен прием граждан призывного возраста. Сейчас мы ждем указания Министерства иностранных дел. Сейчас просто временно приостановлен их прием", – отметил сотрудник. видео дня

Ограничения связаны с тем, что сейчас разрабатывают механизмы, которые будут действовать по новому закону о мобилизации.

Смотрите видео об огромных очередях в центре выдачи паспортов в Варшаве:

В паспортном столе в Варшаве образовались очереди / фото: скриншот

Мобилизация в Украине - последние новости

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает мобилизационный возраст украинцев с 27 до 25 лет. Нынешние воины Сил обороны Украины нуждаются в замене молодыми украинцами, которые лучше ориентируются в технологиях современной войны, прокомментировал глава государства.

Согласно новому закону о мобилизации, осужденные смогут попасть в ряды ВСУ по личному согласию и согласованию с командирами частей. Будут проверять их физическое здоровье и психическое состояние.

Также Кабмин разрабатывает новые наказания для уклонистов. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, кроме ограничения прав на управление транспортными средствами, для военнообязанных могут ввести ограничения на предоставление административных услуг.

При этом из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что армия уже имеет проблемы с кадрами, а демобилизация может их углубить.

"Я один из тех военных, который с удовольствием на следующий день после окончания войны сразу вернусь домой, к своим гражданским делам. Однако пока идет война мы не можем себе позволить такой роскоши как демобилизация", - сказал он.

Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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