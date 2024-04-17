Осужденные смогут служить даже офицерами: в Раде раскрыли детали законопроекта

Осужденные будут находиться на специальном военном учете, они смогут попасть на службу в ВСУ только после ряда проверок, сказала нардеп Елена Шуляк.

https://glavred.info/politics/osuzhdennye-smogut-sluzhit-dazhe-oficerami-v-rade-raskryli-detali-zakonoproekta-10558607.html Ссылка скопирована

Осужденные смогут служить в ВСУ сержантами или офицерами, в зависимости от военной подготовки - нардеп / Коллаж: Главред, фото: 37-я ОМБр (иллюстративное фото)

Осужденные в Украине смогут попасть в ряды ВСУ по личному согласию и согласованию с командирами частей. Будет проверяться их физическое здоровье и психическое состояние. Не смогут служить в армии лица, которые совершили тяжкие преступления. Об этом заявила председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, она рассказала о том, что согласно принятому парламентом в первом чтении законопроекту, на службу должен согласиться не только осужденный, но и его будущий командир. Решать вопрос с освобождением гражданина и возможностью подписать контракт с войсками будет суд.

"Законопроектом вводится возможность с согласия осужденного проходить службу в ВСУ после медицинской проверки физического и психического состояния. Также обязательно нужно получить согласие от командира воинской части, в котором будут формироваться подразделения с осужденными. Когда есть все эти согласия, именно суд будет рассматривать возможность досрочного увольнения для подписания контракта с ВСУ", - сказала Шуляк. видео дня

Парламентарий акцентировала внимание на том, что осужденные будут находиться на специальном учете. Административный надзор будет осуществлять командир части.

В ВСУ не возьмут лиц, осужденных за тяжкие преступления

Не смогут попасть в армию лица, которые осуждены за тяжкие преступления, отметила депутат.

"У нас с коллегами была дискуссия о том, все ли осужденные могут проходить службу в рядах ВСУ. Верховная Рада Украины поддержала тот вариант законопроекта, в котором запрещается мобилизация тех осужденных, которые преступления против основ национальной безопасности Украины, коллаборантов, совершивших убийства или совершивших другие тяжкие преступления. В настоящее время продолжается дискуссия по расширению этого перечня, в частности, обсуждается вопрос, чтобы осужденные коррупционеры не смогли присоединяться к Вооруженным Силам", - добавила Шуляк.

Осужденные смогут служить сержантами и офицерами

В зависимости от уровня военной подготовки осужденные смогут служить на должностях сержантов и офицеров.

"В зависимости от уровня своей военной подготовки осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров. Сейчас мы вынуждены принимать непопулярные решения, которые не смогут на 100% удовлетворить наших граждан, но мы сосредотачиваем все наши силы, все ресурсы для достижения единой цели – победы над агрессором", - уточнила Елена Шуляк и выразила надежду, что ко второму чтению будут урегулированы все проблемные вопросы.

Мобилизация осужденных в Украине

Осужденные проявили желание присоединиться к Вооруженным силам Украины, однако законодательство не позволяет этого сделать, говорил в середине февраля министр юстиции Денис Малюська. Он предложил разрешить мобилизовать граждан, которые не совершали тяжких преступлений.

13 марта в Раде появился законопроект №11079, которым предусматривается мобилизация осужденных. Такие граждане могут быть освобождены от отбывания наказания в обмен на вступление в ряды ВСУ.

10 апреля Рада поддержала законопроект №11079 о мобилизации осужденных. Законопроект был проголосован 281 народными депутатами. Парламентарии продолжают работать над документом и готовят его к голосованию во втором чтении.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред