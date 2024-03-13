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Осужденных хотят отправить на войну: в Раде зарегистрировали законопроект

Руслана Заклинская
13 марта 2024, 19:34
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об освобождении осужденных для службы по контракту.
Осужденных хотят отправить на войну: в Раде зарегистрировали законопроект
Осужденные могут пополнить ряды ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

В среду, 13 марта, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает освобождение осужденных от отбывания наказания, чтобы они могли вступить на военную службу по контракту. Об этом указано на сайте парламента.

Проект закона №11079 предусматривает внесение изменений в законодательство, которые предоставляют осужденным возможность условно-досрочного освобождения при условии, что они пойдут служить в Вооруженные Силы.

Полный текст законопроекта пока не обнародовали на сайте Верховной Рады.

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Ранее Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что тысячи осужденных выразили желание служить на фронте и помогать в освобождении территорий от оккупантов. По его словам, относительно законопроекта возникали споры между командованием и властью об условиях мобилизации и категорий осужденных, подлежащих призыву. Военные требовали ограничить призыв некоторых категорий, также не все командиры готовы принимать в свои ряды осужденных.

"Военные попросили, чтобы мы исключили из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал воинскую дисциплину и совершал преступления, связанные с выполнением своего воинского долга. Они таких граждан, которые неподобающе выполняли долг, возвращать в ряды Вооруженных сил не хотят. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государственности", - рассказал министр юстиции.

Малюська отметил, что, вероятно, из заключенных будут сформированы отдельные военные отряды.

"Скорее всего это будут отдельные отряды. Но в любом случае только командиры, которые понимают, с кем будут иметь дело, как с этим работать, получат соответствующие подразделения", - добавил министр.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация.

Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация осужденных

Напомним, министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в начале войны уже было помиловано около 300 осужденных, которые присоединились к ВСУ. При этом, важно понимать, что в Украине "вне радаров" ТЦК находятся граждане, у которых когда-то была судимость, количество таких людей достигает 50 000.

Также мужчины с условными сроками наказания подлежат мобилизации в Украине, заявил заместитель председателя Национальной полиции Максим Цуцкиридзе. Он отмечает, что условный срок не исключает службы в Вооруженных силах Украины.

Ранее министр юстиции Елена Высоцкая сообщила, что рассматривается возможность отправки осужденных лиц на фронт. Украинское законодательство пока запрещает привлекать людей с судимостью в ВСУ, однако предложения по изменениям в законодательстве уже рассматриваются в комитетах Верховной Рады Украины.

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