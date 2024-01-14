В Украине могут начать отправлять на передовую людей из тюрем - нардеп

Новый законопроект о мобилизации планируют рассмотреть в Верховной Раде уже в ближайшую неделю.

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В Украине могут начать отправлять на войну заключенных / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 24tv.ua

В Украине могут начать отправлять на фронт заключенных. Для этого даже планируют разработать критерии их отбора. Это планируют урегулировать новым законопроектом о мобилизации. Об этом в эфире телемарафона рассказала нардеп Елена Мошенец.

Она добавила, что многие заключенные якобы говорят о своей готовности идти защищать войну на фронте.

"Касательно этого вопроса и информация, которая мне известна последняя, должны быть разработаны критерии. И действительно, среди заключенных будут отобраны для того, чтобы защищать страну... многие из них говорят, что готовы. Но это сложный вопрос, потому что с ними очень сложно работать, они очень часто говорят одно, а происходит на практике другое. С другой стороны надо сделать отбор. И если эти люди действительно могут защищать, то конечно нам нужны те, кто могут помочь нашим защитникам", - говорит Мошенец.

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Она считает, что обновленный законопроект о мобилизации могут принять в первом чтении в ближайшую неделю. Все комитеты Рады уже готовы рассмотреть текст законопроекта. Однако стоит отметить, что законопроект еще не был внесен в Верховную Раду.

Законопроект о мобилизации

Ранее в ВР рассказали о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации. Из проекта закона могут исключить пункты об отправке повесток по электронной почте и отсрочке нардепам, говорят в комитете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству. ВР возвращает законопроект правительству, чтобы его доработали. Также Кабмину передадут предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.

Как ранее сообщалось, в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что решение вернуть законопроект о мобилизации Кабинету Министров Украины, чтобы его доработали, было общей позицией парламента, правительства и военного руководства.

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