Правительство работает над изменениями: на фронт могут начать отправлять осужденных

В Украине десятки тысяч человек были сняты с воинского учета из-за судимости.

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В Украине осужденных могут начать пускать на фронт / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 24tv.ua

В Украине рассматривают возможность отправки на фронт осужденных людей и тех, кто сидит в тюрьме. В Украине есть десятки тысяч человек, которые были сняты с воинского учета из-за преступления. Об этом говорит министр юстиции Елена Высоцкая, сообщает Громадське Радіо.

Она добавила, что украинское законодательство пока запрещает привлекать в ряды Сил обороны людей с судимостью. В то же время она добавила, что в начале полномасштабного вторжения многие осужденные хотели присоединиться к рядам ВСУ. После этого последовала целая процедура помилования некоторых осужденных для того, чтобы они смогли отправиться на фронт.

"Если осужденные за преступления придут в ТЦК, им откажут ... Первая преграда – законодательная, поэтому мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет. Они очень дискуссионны, потому что армия должна немного отвлекаться на такую категорию людей, как бывшие осужденные или нынешние осужденные, если они присоединятся. Но мы считаем, что это было бы справедливо", - говорит Высоцкая.

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Она убеждена, что правильно организованный процесс был бы очень полезным для государства. Минюст уже разработал предложения изменений к законодательству, которые находятся на рассмотрении в комитетах ВРУ.

"Россия использует осужденных очень много лет. И имеет целую систему их обучения, подготовки, вербовки. Это целая военная машина, которая работает. А мы сейчас только на этапе "давайте примем закон о возможности". Так что вы понимаете разницу подготовки нашей и врага. Поэтому я думаю, что нам нужно спешить в этом вопросе", – добавила она.

Законопроект о мобилизации

Ранее в ВР рассказали о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации. Из проекта закона могут исключить пункты об отправке повесток по электронной почте и отсрочке нардепам, говорят в комитете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству. ВР возвращает законопроект правительству, чтобы его доработали. Также Кабмину передадут предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.

Как ранее сообщалось, в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что решение вернуть законопроект о мобилизации Кабинету Министров Украины, чтобы его доработали, было общей позицией парламента, правительства и военного руководства.

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