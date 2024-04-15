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"Нет резервов для ротации": майор ВСУ отреагировал на закон о мобилизации

Юлия Закрепа
15 апреля 2024, 10:58
Кудряшов заявил, что есть объективные причины, которые отметил главнокомандующий Сырский, почему тема демобилизации поставлена на паузу.
'Нет резервов для ротации': майор ВСУ отреагировал на закон о мобилизации
Новый закон о мобилизации / коллаж: Главред, фото: 37-я отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Родион Кудряшов, майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБ ВСУ, считает, что украинские парламентарии должны были бы принять закон о мобилизации на второй или третий месяцы после широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

"Относительно мобилизации, то, во-первых, это долгожданный закон для ВСУ. Я не имею права этого не сказать, но этот закон должен быть проголосован на второй или третий месяцы после начала широкомасштабного вторжения. Это объективная правда. На сегодня наши парламентарии, мягко говоря, не доработали, мы очень много времени в этом формате потеряли. Следует сказать, что эти все меры не увеличат мобилизацию на 100% и не покажут результат одномоментно. Сегодня это выстраивание определенной концепции", - отметил Родион Кудряшов в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, есть объективные причины, которые отметил главнокомандующий Сырский, почему тема демобилизации поставлена на паузу, - нет резервов, чтобы планировать ротацию, и это является абсолютной правдой. Сегодня резервы применяются как пожарные команды. Также еще надо определить формулу, когда военнослужащий сможет уволиться, будет ли это 3 года или 18 месяцев непрерывного выполнения боевого задания.

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"Ждем подписания президентом долгожданного закона о мобилизации. Бригадам, ВСУ, народу Украины сегодня нужны войска, как резервы, так и комплектация бригад и ротация. Мы заморились, но понимаем, что нас пока менять не на кого. Наконец закончилась долгожданная "работа" от парламентариев и я уверен, что мы сможем собирать резервы и ротировать военных, в том числе таких, как я, которые с 2022 года непрерывно служат в ВСУ", - подчеркнул заместитель командира 3-й ОШБ ВСУ.

Кто такой Родион Кудряшов?

Кудряшов Родион - украинский доброволец, военнослужащий, майор, заместитель командира 3 ОШБР и командир батальона "Азов - Днепр" в составе Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Руководитель Центрального Штаба партии "Национальный Корпус", член Высшего совета партии. Ветеран АТО/ООС, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Она отметила, что "За" проголосовало 283 народных депутата. В общем народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту.

Президент Украины Владимир Зеленский четко высказался относительно закона о мобилизации. Президент подчеркнул, что распространяется много манипуляций и российских нарративов о срыве мобилизации в Украине. Новый закон содержит определенные изменения, направленные на усиление контроля над уклонистами от призыва.

В Раде рассказали, когда новый закон о мобилизации вступит в силу. Корниенко сообщил, что Офис президента собирается провести анализ документа на соответствие Конституции, после чего президент Украины Владимир Зеленский подпишет его.

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