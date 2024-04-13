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"Новая массированная атака по Украине": аналитики раскрыли план Путина

Юлия Закрепа
13 апреля 2024, 11:39
Развитие оборонно-промышленной базы со временем может позволить Украине поддерживать защиту от РФ.
'Новая массированная атака по Украине': аналитики раскрыли план Путина
Россия применяет новую тактику ударов по энергетике Украины / коллаж: Главред, фото: ДТЭК, ua.depositphotos.com

Аналитики Институт изучения войны сообщили, что массированные удары российской оккупационной армии по украинским энергетическим объектам направлены на ухудшение украинского оборонно-промышленного потенциала.

В отчете ISW американские аналитики упомянули заявление российского диктатора Владимира Путина, что ударная кампания Кремля против украинских энергетических объектов частично направлена на уничтожение оборонной промышленности.

"Недавняя российская ударная кампания ухудшает мощность Украины по производству электроэнергии... Путин, вероятно, надеется предотвратить выход украинской оборонной промышленности на уровень почти самообеспечения в долгосрочной перспективе, поскольку мощная оборонная промышленность может поставить Украину в хорошую позицию для защиты от будущей российской агрессии и значительно уменьшить зависимость Украины от западной помощи", - отмечают в ISW/.

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Развитие оборонно-промышленной базы со временем может позволить Украине поддерживать защиту от РФ и долгосрочные потребности национальной безопасности при значительном уменьшении иностранной военной помощи.

"ISW продолжает оценивать, что США не нужно будет отправлять большие пакеты помощи Украине на неопределенный срок, если Украина сможет достаточно расширить свой оборонный промышленный потенциал, но предоставление Западом систем противовоздушной обороны и ракет для Украины имеет решающее значение для способности Украины защитить свою энергетику, инфраструктуру и развитие оборонной промышленности от российских ударов", - отмечают аналитики Института.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что Россия уничтожила Трипольскую ТЭС новейшими ракетами Х-69. Хотя ракета Х-69 отстает по характеристикам от гиперзвукового "Кинжала", ее использование оказалось более эффективным во время удара по Трипольской ТЭС.

Разрушенная Трипольская ТЭС обеспечивала 3 области. ТЭС обеспечивала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Пока что в "Укрэнерго" надеются, что ограничение потребления электроэнергии вводить не придется.

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