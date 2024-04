'Новая массированная атака по Украине': аналитики раскрыли план Путина

Аналитики Институт изучения войны сообщили, что массированные удары российской оккупационной армии по украинским энергетическим объектам направлены на ухудшение украинского оборонно-промышленного потенциала.

В отчете ISW американские аналитики упомянули заявление российского диктатора Владимира Путина, что ударная кампания Кремля против украинских энергетических объектов частично направлена на уничтожение оборонной промышленности.

Развитие оборонно-промышленной базы со временем может позволить Украине поддерживать защиту от РФ и долгосрочные потребности национальной безопасности при значительном уменьшении иностранной военной помощи.

"ISW продолжает оценивать, что США не нужно будет отправлять большие пакеты помощи Украине на неопределенный срок, если Украина сможет достаточно расширить свой оборонный промышленный потенциал, но предоставление Западом систем противовоздушной обороны и ракет для Украины имеет решающее значение для способности Украины защитить свою энергетику, инфраструктуру и развитие оборонной промышленности от российских ударов", - отмечают аналитики Института.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.