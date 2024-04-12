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Ночью РФ атаковала дронами энергетическую инфраструктуру: вспыхнул пожар

Анна Ярославская
12 апреля 2024, 07:28
Дроны атаковали Украину волнами. Под прицелом РФ была энергетическая инфраструктура разных регионов Украины.
Атака дронов, энергетика
Под прицелом РФ была энергетическая инфраструктура / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, facebook.com/dtekdnem

В ночь на 12 апреля 2024 российские оккупанты атаковали Украины дронами и ракетами. Силам ПВО удалось уничтожить 16 ударных БПЛА.

Как сообщил в Telegram командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, противник атаковал 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донбасса.

"В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты 16 ударных БпЛА типа "шахед" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

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Силы ПВО уничтожили 16 ударных дронов
Силы ПВО уничтожили 16 ударных дронов / t.me/ComAFUA

В Силах обороны Юга уточнили, что дроны атаковали Украину волнами. Под прицелом РФ была энергетическая инфраструктура разных регионов Украины.

"Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны на юге длилась около 5 часов. В нашей операционной зоне сбито 7 баражирующих снарядов: 4 в Днепропетровской и по 1 - в Херсонской, Николаевской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитого дрона на Криворожье на объекте энергетики вспыхнул пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу. Последствия уточняются. Люди не пострадали.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атаки РФ на объекты энергетики в Украине

Российские оккупанты в ночь на четверг и утром, 11 апреля, совершили очередной комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет. Взрывы прогремели в ряде областей.

В частности, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в четырех областях - в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской. Министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что энергетики уже работают над устранением последствий российских ракетных ударов.

В ДТЭК заявили, что Россия атаковала две теплоэлектростанции.

Позже стало известно, что оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Это одна из самых больших теплоэлектростанций в Украине, которая подавала тепло в жилые дома и на промышленные предприятия в близлежащих городах и обеспечивала Киеву и области резервные мощности в случае аварийных ситуаций.

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