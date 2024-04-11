Разрушенная Трипольская ТЭС обеспечивала 3 области: будут ли отключения света

В случае необходимости ограничений потребления электроэнергии в компании обещают сообщить заранее.

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Россияне уничтожить Трипольскую ТЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Из-за Трипольской ТЭС энергетическая система потеряла серьезную часть мощности. ТЭС обеспечивала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Пока что в "Укренерго" надеются, что ограничения потребления электроэнергии вводить не придется.

"Потеря Трипольской ТЭС, как и любого крупного объекта генерации, положительно не скажется на энергобалансе страны. Это означает, что в пиковые часы суток у нас будет меньше внутренней мощности для покрытия потребления", - отметили в "Укренерго".

Сейчас работают солнечные электростанции, в системе профицита есть небольшой экспорт. На вечерний максимум - с 19.00 до 22.00 - возможен незначительный дефицит электроэнергии.

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"Солнце сядет, внутренней мощности недостаточно, импорта в необходимых объемах нет. На украинском рынке цены ниже, чем на европейском. Соответственно придется брать аварийную помощь, если соседи смогут нам ее предоставить", - добавили в компании.

В случае необходимости ограничений потребления в компании обещают сообщить заранее.

Удар РФ по ТЭС: что известно

Напомним, что РФ почти полностью разрушила одну из крупнейших ТЭС Харьковщины. В результате атаки оккупантов были полностью уничтожены все блоки и повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная - от значительного до полного. Пока нельзя точно оценить масштаб повреждений, необходимое для восстановления время.

В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС. Российские оккупанты пытаются оставить Украину без электроэнергии и наносят безжалостные удары по энергообъектам. В ДТЭК показали одну из уничтоженных ТЭС после российских атак 22 и 29 марта. Видео уже разлетелось в Сети.

Российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом. В результате российских ударов произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Это одна из крупнейших теплоэлектростанций в Украине, которая подавала тепло в жилые дома и промышленные предприятия.

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