Когда РФ может начать наступление на Харьков: в ISW предупредили, чего ожидать летом

Аналитики американского Института изучения войны в отчете сообщили, что российская сухопутная операция против Харькова в ближайшее время маловероятна, но усилия России по созданию стратегических резервов и передислокации сил на поле боя могут позволить российским войскам начать наступление на город летом.

Аналитики ISW отметили, что угроза российской наступательной операции против Харькова или Сум, похоже, заставляет украинских военных перераспределять свою ограниченную живую силу и технику на строительство оборонительных укреплений в этих районах, а активная российская операция по захвату этих городов только усилит эту динамику.

В ISW отметили, что российские силы в настоящее время сосредоточили значительные ресурсы вблизи Часового Яра и Авдеевки и продолжают медленно продвигаться в этих районах, главным образом из-за проблем Украины с живой силой и задержки помощи США и Запада.

"Украинские войска, вероятно, не смогут перехватить инициативу на поле боя и более активно распределять свои ресурсы, не решая свои кадровые проблемы и не получая дополнительной западной помощи", - говорится в сообщении.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.