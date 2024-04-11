Когда РФ может начать наступление на Харьков: в ISW предупредили, чего ожидать летом

Угроза российской наступательной операции существует с нескольких опасных направлений.

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Оккупанты готовятся к новым наступлениям / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: deepstatemap

Аналитики американского Института изучения войны в отчете сообщили, что российская сухопутная операция против Харькова в ближайшее время маловероятна, но усилия России по созданию стратегических резервов и передислокации сил на поле боя могут позволить российским войскам начать наступление на город летом.

Аналитики ISW отметили, что угроза российской наступательной операции против Харькова или Сум, похоже, заставляет украинских военных перераспределять свою ограниченную живую силу и технику на строительство оборонительных укреплений в этих районах, а активная российская операция по захвату этих городов только усилит эту динамику.

"Российские войска способны выделить значительные ресурсы в надежде достичь оперативно-важных прорывов на участках линии фронта по собственному выбору и могут использовать участки фронта, которые ранее были уязвимыми из-за переброски украинской живой силы и материальных средств", - говорится в сообщении. видео дня

В ISW отметили, что российские силы в настоящее время сосредоточили значительные ресурсы вблизи Часового Яра и Авдеевки и продолжают медленно продвигаться в этих районах, главным образом из-за проблем Украины с живой силой и задержки помощи США и Запада.

"Украинские войска, вероятно, не смогут перехватить инициативу на поле боя и более активно распределять свои ресурсы, не решая свои кадровые проблемы и не получая дополнительной западной помощи", - говорится в сообщении.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Наступление России на Харьков: что известно

Напомним, что ВСУ готовятся к наступлению РФ на Харьков и строят линию обороны в 10 км от границы. Известно, что первая линия новых укреплений под Харьковом проходит в 10 км от границы Россией. Строители работают лопатами без спецтехники и находятся под постоянным российским огнем.

Президент Владимир Зеленский поделился прогнозом наступления России на Харьковскую область. Он посетил Харьковскую область и продемонстрировал иностранной прессе оборонительные укрепления прифронтовой зоны, которые уже удалось возвести украинским инженерам.

Военный назвал еще одно направление, где россияне пойдут в наступление. Украинские защитники готовы к этому и находятся в полной боевой готовности. В то же время отмечается, что пока нет позиционных штурмов врага и продвижений на этом Горловском направлении.

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