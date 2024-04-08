ВСУ готовятся к наступлению РФ на Харьков: строят линию обороны в 10 км от границы

Российские оккупанты пытаются сделать из Харькова новый Мариуполь и заставить людей бежать.

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На Харьковщине строят линии обороны / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео Bild

Президент Украины Владимир Зеленский провел 8 апреля заседание Ставки верховного главнокомандующего, главным вопросом которой стала защита Харькова от российских атак.

Немецкий журналист и заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцгаймер побывал на строительстве новой оборонительной линии ВСУ в 100 км от Харькова. Он рассказал, что первая линия новых укреплений под Харьковом проходит в 10 км от границы с Россией.

"Строители работают лопатами без спецтехники. Они рассказали, что находятся под постоянным российским огнем, в том числе авиабомбами. видео дня

На Харьковщине укрепляют оборону / фото: t.me/BILD_Russian

"Я исхожу из того, что возможное наступление сначала будет идти через Краматорск. Если так, то путь российских войск в Харьков был бы открыт", - сказал BILD Карло Масала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене.

Масала добавил, даже если нового наземного наступления не будет, целью Владимира Путина могут стать обстрелы Харькова для подготовки к штурму.

"Сделать из него новый Мариуполь и заставить людей бежать. Харьков имеет для России высокую стратегическую и символическую ценность", - отметил профессор.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Ситуация в Харькове: что известно

Напомним, что Олег Синегубов рассказал об угрозе РФ "захватить Харьков". Председатель Харьковской ОГА сообщил, что на Купянском направлении россияне "стираются" просто вдребезги уже фактически 10 месяцев, где ведут активную работу наши ВСУ. По его словам, планы россиян по "захвату Харькова" были известны и раньше.

РФ готовится к наступлению на Харьков. Ветеран АТО Евгений Дикий отметил, что следующие несколько месяцев РФ будет проводить волну мобилизации, во время которой они хотят призвать 300 тысяч оккупантов. После этого ситуация на фронте может кардинально измениться.

В Офисе Президента объяснили заявление Ермака о наступлении РФ на Харьков. Как пояснила пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная, о наступлении на Харьков речь не шла. В материале Politico речь шла о ракетных ударах по Харькову и об угрозе для города.

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