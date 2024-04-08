Дополнительное ПВО и защита Харькова: Зеленский провел важное заседание Ставки

На Ставке рассматривались вопросы укрепления ПВО и РЭБ в Харьковской области.

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Владимир Зеленский провел важное совещание, посвященное защите Харькова / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Основным вопросом стала защита Харькова от российских ударов. Об этом глава государства написал в своем Telegram.

По его словам, во время заседания рассматривались вопросы укрепления ПВО и РЭБ в Харьковской области.

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"Доклады военных относительно физической защиты объектов энергетики и результативности сбития дронов и ракет. Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины", - отметил президент.

При этом он поблагодарил всем, кто максимально активно работает, чтобы восстановить для людей возможность нормально жить в Харькове.

"Главком Александр Сырский представил информацию о ситуации на основных боевых направлениях. Держим позиции. Главное сейчас – эффективная логистика", - уточнил глава государства.

Зеленский также добавил, что украинская разведка и специальные службы работают над новыми шагами по уменьшению российского потенциала войны.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

Удары РФ по Харькову

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

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