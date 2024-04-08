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В Воздушных силах оценили ракетный потенциал РФ: к чему готовиться украинцам

Юлия Закрепа
8 апреля 2024, 13:22
Илья Евлаш рассказал, что россияне накапливают запас ракет в течение определенного времени и затем используют его.
В Воздушных силах оценили ракетный потенциал РФ: к чему готовиться украинцам
Сколько ракет осталось в России / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот: видео

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что у россиян осталось достаточно много ракет. Оккупанты используют их для различных целей, таких, как боевые условия и проверка боеспособности украинской ПВО.

"Ракет у россиян осталось достаточно много. По данным ГУР, их осталось почти 1000. И враг постоянно использует новые и новые ракеты. То есть запас уже у них достаточно существенно исчерпан", - сообщил Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".

Как отметил Евлаш, это эти данные исходят из анализа тех ракет, которые недавно использовал враг, в частности гиперзвуковые ракеты "Циркон".

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"Так, наш Киевский экспертно-исследовательский центр установил, что ракета была достаточно новая. То есть была произведена уже во время полномасштабного вторжения", - отметил представитель Воздушных сил.

Он отметил, что россияне накапливают запас в течение определенного времени и затем используют его.

"То есть мы видим, что времени у них не много. Они только сделали ракету и сразу запускают ее в бой", - отметил он.

В частности, оккупанты используют и испытывают ракеты в боевых условиях.

"Как мы видим, испытывают нашу ПВО, свои ракеты, в том числе другие - северокорейские применялись по нашей территории. Поэтому одна из функций таких ударов в том числе разведывательная", - подытожил Евлаш.

Кто такой Илья Евлаш?

Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.

До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Напомним, что в ночь на 7 апреля Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В Воздушных силах ВС Украины отметили, что работа сил ПВО происходила на территории Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Россияне ударили баллистической ракетой по Одесскому району. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что россияне нанесли удар по объекту коммунального хозяйства в Одесской области. В результате атаки повреждено оборудование и админздание.

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