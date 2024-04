'Угроза прорыва': армия России начала новые штурмы на Бахмутском направлении

Аналитики Института изучения войны в отчете сообщили, что российская оккупационная армия начала новую волну атак на Бахмутском направлении. Сейчас враг сосредотачивает собственные усилия в районе Часового Яра.

В отчете ISW сообщили, что 5 апреля российские войска продвинулись на северо-восток от Бахмута, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Командир украинского батальона, который действует на Бахмутском направлении, заявил, что российские войска начали новую волну наступлений на Бахмутском направлении. По его словам, российские войска концентрируют свои усилия в районе Часового Яра и продолжают штурм Ивановского в рамках усилий по обходу украинских позиций с фланга в Часовом Яру.

5 апреля позиционные бои продолжались в других местах на Бахмутском направлении. Генеральный штаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к западу от Бахмута в районе Ивановского и к юго-западу от Бахмута в районе Андреевки, Клещеевки и Зеленополья.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.