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"Угроза прорыва": армия России начала новые штурмы на Бахмутском направлении

Юлия Закрепа
6 апреля 2024, 10:36
Командир батальона ВСУ, который действует на Бахмутском направлении, заявил, что российские войска начали новую волну наступлений на Бахмутском направлении.
'Угроза прорыва': армия России начала новые штурмы на Бахмутском направлении
Возле Часового Яра жестокие бои / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Аналитики Института изучения войны в отчете сообщили, что российская оккупационная армия начала новую волну атак на Бахмутском направлении. Сейчас враг сосредотачивает собственные усилия в районе Часового Яра.

В отчете ISW сообщили, что 5 апреля российские войска продвинулись на северо-восток от Бахмута, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

"Кажется, российские войска активизировали свои усилия к западу от Бахмута, чтобы захватить Часов Яр", - говорится в сообщении.

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Командир украинского батальона, который действует на Бахмутском направлении, заявил, что российские войска начали новую волну наступлений на Бахмутском направлении. По его словам, российские войска концентрируют свои усилия в районе Часового Яра и продолжают штурм Ивановского в рамках усилий по обходу украинских позиций с фланга в Часовом Яру.

5 апреля позиционные бои продолжались в других местах на Бахмутском направлении. Генеральный штаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к западу от Бахмута в районе Ивановского и к юго-западу от Бахмута в районе Андреевки, Клещеевки и Зеленополья.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в ВСУ рассказали о сложной ситуации на фронте и угрозе захвата Часового Яра. В Вооруженных силах Украины прокомментировали ситуацию вокруг боев за город Часов Яр Донецкой области. Украинские военные признают, что ситуация в этом районе "очень сложная".

В ВСУ предупредили о планах оккупантов - Россия накапливает силы для удара. Российские оккупанты, вероятнее всего, продолжают изучать обстановку, анализируя наиболее подходящие маршруты для запуска БПЛА по территории Украины. Россияне продолжают накапливать средства для нанесения удара.

Ветеран Олег Симороз назвал главное условие для начала контрнаступления ВСУ. Он считает, что позиции ВСУ на поле боя могут улучшиться, когда украинские военные получат 800 тысяч боеприпасов из Европы. Украина может и дальше получать помощь от Запада.

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