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Блинкен выдал заявление о дополнительной помощи ВСУ: какие прогнозы у Конгресса

Юлия Закрепа
5 апреля 2024, 10:31
Каждый день без дальнейшей помощи ставит защитников Украины и ее гражданское население в еще большую опасность, считает Блинкен.
Блинкен выдал заявление о дополнительной помощи ВСУ: какие прогнозы у Конгресса
В США отмечают дополнительную помощь ВСУ / 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил необходимость большей поддержки Украины, указывая на важность принятия Конгрессом США дополнительной помощи украинцам.

"Украине срочно нужна дополнительная помощь. Сегодня мы услышали об этом непосредственно от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Каждый день без дальнейшей помощи ставит защитников Украины и ее гражданское население в еще большую опасность. Наша поддержка особенно важна, поскольку ряд стран помогает России наращивать свою оборонную промышленность и продолжать агрессию против Украины", - сказал Блинкен, передает Интерфакс-Украина.

По словам госсекретаря США, Китай поставляет материалы для поддержки российской оборонно-промышленной базы, а также КНДР и Иран продолжают оказывать РФ поддержку.

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"Все это подпитывает военную машину Путина, который атакует украинцев и угрожает европейской безопасности", - отметил он.

Блинкен подчеркнул, что США сами сделали огромный вклад, но очень важно, чтобы Конгресс принял запрос на предоставление финансовой помощи Украине, который сделал президент США Джо Байден.

Кто такой Энтони Блинкен?

Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

Напомним, что в НАТО анонсировали новый формат помощи Украине. Столтенберг отметил необходимость изменения подхода к помощи Украине, ведь НАТО должно гарантировать стабильность и предсказуемость в поддержке.

Финляндия даст новый пакет военной помощи Украине. Страна предоставит Украине новый, уже 23-й пакет по счету военной помощи. Его общий объем составит 188 млн евро. Там есть и ПВО системы и также боезапас артиллерийский больших калибров среди прочего.

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