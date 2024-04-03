Объем 188 млн евро: Финляндия даст новый пакет военной помощи Украине

Финляндия предоставит Украине новый, уже 23-й пакет по счету военной помощи. Его общий объем будет составлять в 188 млн евро.

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Финляндия даст уже 24-й пакет военной помощи Украине / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи (общим объемом 188 млн евро). Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Теперь имеем 23 пакет помощи Украине. Правительственное постановление было на той неделе. 23-й пакет стоимостью 188 млн евро. И в основном это военная помощь. Там есть и ПВО системы и также боезапас артиллерийский больших калибров среди прочего. И это наша поддержка Украине", - заявил политик.

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При этом Стубб отметил, что Финляндия пока предоставила 2 млрд евро военной помощи и еще 0,7 млн евро гуманитарной помощи.

"Итак, мы имеем где-то 900 млн ежегодно, если разложить на 3 года. И эта поддержка будет продолжаться. Этот 23 пакет - то, что помогает удовлетворить потребности. Так выразительно мне подал их украинский президент в нашем разговоре", - подытожил он.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Военная помощь Украине от США

США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден.

Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей".

Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

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