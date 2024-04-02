"Нельзя так рисковать": ветеран назвал главное условие для начала контрнаступления ВСУ

Предоставление другими странами боеприпасов Украине существенно не изменит ситуацию на поле боя, считает Симороз.

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Ветеран назвал главное условие для начала контрнаступления ВСУ/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Facebook Олег Симороз

Украинская армия должна избавиться от зависимости от западной военной помощи, в первую очередь - помощи боеприпасами. Защитники Украины смогут пойти в контрнаступление, только если удастся наладить производство достаточного количества боеприпасов внутри нашего государства.

Такое мнение высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз, сообщает OBOZ.UA. Он выразил убеждение, что для проведения контрнаступательных действий нужно собственное мощное производство боеприпасов.

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Симороз отметил, что позиции ВСУ на поле боя могут улучшиться, когда украинские военные получат 800 тысяч боеприпасов из Европы. Но, по его словам, получение такой помощи не станет залогом кардинальных изменений на поле боя.

"Когда ты проводишь контрнаступление, ты не можешь рисковать из-за зависимости от чьих-то политических интересов. Это ослабляет наши позиции на международной арене, потому что мы становимся зависимыми", - сказал Симороз.

Ветеран считает, что Украина может и дальше получать помощь от Запада, однако львиная доля вооружений должна производиться отечественным военно-промышленным комплексом.

"Да, мы можем работать в тандеме, но значительную цифру - подчеркиваю, значительную - должно закрыть собственное производство. Тогда в случае, когда мы начнем контрнаступление и если будут какие-то проблемы с поставками от западных партнеров, это не изменит картину кардинально", - отметил он.

Военная помощь Украине

Ранее в Минобороны Франции заявили, что Украина получит сотни единиц бронетехники и не только. Франция передаст Украине сотни единиц бронетехники и не только. Министр обороны Франции Себастьян Лекарню объявил о подготовке нового пакета военной помощи для Украины.

Напомним, Украина ожидает решения Соединенных Штатов о помощи в марте-апреле, ранее говорил премьер-министр Денис Шмыгаль. Сенат США - верхняя палата Конгресса - уже проголосовала за законопроект, которым предусматривается более 60 миллиардов долларов на финансирование помощи Украине. Однако республиканцы в Палате представителей задерживают принятие документа. В такой ситуации Белый дом не может выделять Киеву новые пакеты помощи, поскольку не выделены деньги на их оплату.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон утверждал, что парламентарии рассмотрят инициативу о помощи Украине. Также он предположил вариант, согласно которому часть поддержки будет оплачена за счет конфискованных у российских олигархов денежных средств.

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