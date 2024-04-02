Франция ожидает, что Китай сможет повлиять на желание РФ воевать в Украине

Китай может сыграть ключевую роль в обеспечении уважения международного права Россией, считает глава МИД Франции Стефан Сежурне.

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Глава МИД Франции ожидает от Китая "четких сигналов" России по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео, ua.depositphotos.com

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне надеется, что Китай пошлет России четкие сигналы относительно вторжения в Украину и повлияет на желание воевать в Украине. Об этом глава МИД Франции сказал во время визита в Пекин, передает Голос Америки.

По его словам, Китай может сыграть ключевую роль в обеспечении уважения международного права Россией.

"Мы убеждены, что не будет крепкого мира, если о нем не договорятся с украинцами. Не будет безопасности для европейцев, если не будет мира в соответствии с международным правом. Китай может сыграть ключевую роль в обеспечении уважения международного права", - заявил Сежурне.

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Также по его словам Франция стремится поддерживать тесный диалог с Китаем.

Пытаясь улучшить связи с Китаем, Франция также давит на Пекин из-за его отношений с Москвой, которые углубились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Многие западные страны просят Китай играть более активную роль в мирном урегулировании.

Как сообщал Главред, издание Politico со ссылкой на источники писало о том, что в начале мая лидер Китая Си Цзиньпин поедет с визитом во Францию. В Париже он встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном. Визит китайского лидера совпадет с 60-й годовщиной установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином.

За визитом, который планировался месяцами, внимательно будут следить в Вашингтоне и европейских столицах. Кроме того, в апреле канцлер Германии Олаф Шольц также отправится в Китай с визитом.

"Недавно официальные лица сообщили, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи", - пишет Politico.

Позиция Китая в отношении войны в Украине

В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов резко отреагировал на предложение Китая по поводу "мирных переговоров" со страной-агрессором РФ. Говоря о скандальных предложениях спецпредставителя Пекина Ли Хуэя, он подчеркнул, что без Украины никто нашей страны решать не будет.

Аналитики Института изучения войны заявили, что переговорные инициативы Китая и Турции для урегулирования ситуации в Украине страна-агрессор Россия использует для информационных операций, направленных на препятствование международной поддержке Украины.

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