"Может уничтожить 9-этажку": у россиянина чрезвычайно много бомб ОДАБ-1500 - Евлаш

В Воздушных силах рассказали об опасной авиабомбе, которая может "сложить" весь панельный дом.

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У РФ много разрушительных бомб ОДАБ-1500 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, росСМИ

Российские оккупанты применяют для ударов по Украине термобарические снаряды ОДАБ-1500. У врага "чрезвычайно много" этих авиабомб и они очень опасны. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель командования Воздушных сил Илья Евлаш.

Он отметил, что эти авиабомбы могут полностью разрушить многоэтажные дома.

"Это очень мощное оружие. 1500 кг достаточно, чтобы сложить девятиэтажный панельный дом или старую "хрущевку", - сказал Евлаш. видео дня

Россияне пытаются истощить украинскую ПВО этими бомбами. Их носителями являются истребители Су-34 и Су-35. Евлаш говорит, что Украина нуждается в более современных западных системах ПВО.

Как отмечалось ранее, РФ впервые ударила по Украине бомбой ОДАБ-1500. Этот удар был зафиксирован по Великописаревской общине Сумской области.

Что такое ОДАБ-500/1500 ОДАБ-500 - объемно-детонирующая авиабомба, термобарический снаряд российского производства. Это фугасная бомба, которая предназначена для поражения фугасным действием живой силы и легковозбудимой техники, а также для разминирования местности. Ее сбрасывают с высоты 200-1000 м при условии скорости самолета-носителя до 1100 км/ч. Давление при взрыве в эпицентре ударной волны может достигать около 3000 кПа (30 кгс/см). Радиус поражения живой силы на открытой местности составляет 30 м, в полевых фортификационных сооружениях и окопах - до 25 м. Об этом сообщает Википедия. Следует отметить, что ОДАБ-1500 - это то же самое, только вес этой авиабомбы составляет 1,5 тонны. Около 10 метров до попадания в цель она выпускает горючую жидкость в виде аэрозоля и воспламеняет его, создавая объемный взрыв. Такой боеприпас имеет большую силу поражения, чем классический.

Взрывы в Сумах - ситуация в Сумской области стала сложнее

В ночь на 6 марта в Сумах прогремели масштабные взрывы. Россияне ударили по городу 3 "шахедами". В результате в домах выбиты окна, начался пожар. К счастью, погибших нет. Также известно о том, что были повреждены здания больниц.

Уже на следующий день РФ ударила по городу ракетой. Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Взрывной волной были выбиты окна и двери в больнице, центре крови и Центре экстренной медицинской помощи.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые.

В ночь на 13 марта российский "Шахед" ударил в многоквартирный дом в Сумах. Там до сих пор продолжают разбирать завалы. Полностью уничтожено было 15 квартир, еще 15 - повреждены. В результате удара погибли 3 человека, тело еще одной девушки, которая жила на 5-м этаже, не нашли

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