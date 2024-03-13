"Шахед" ударил в многоквартирный дом в Сумах: есть жертвы

В ночь на 13 марта российские оккупанты атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед". Один из них попал в многоквартирный дом.
Как сообщает Сумская ОВА в Telegram, на месте работают все аварийно-спасательные службы. Последствия авиационного удара уточняются.
Судя по фото, разрушены несколько этажей пятиэтажки.
Утром 13 марта в Сумской ОВА уточнили, что в результате попадания вражеского БПЛА типа "Шахед" в жилой пятиэтажный дом, по предварительным данным, повреждены 30 квартир, из них 15 - разрушены.
"Из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие", - говорится в сообщении.
"Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт несокрушимости", - добавили в ОВА.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Атака РФ на Кривой Рог
12 марта РФ ударила по домам в Кривом Роге. Одна из ракет прилетела прямо в 9-этажный многоквартирный дом, другая - в крышу 5-этажного жилого дома. Всего в Кривом Роге было 3 попадания. В домах есть разрушения.
В результате российского ракетного удара десятки людей ранены, среди них - девять детей. Три человека погибли.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ощутит на себе ответный удар.
Другие новости:
- Ракетно-дроновый удар по Украине: силы ПВО уничтожили 9 "Шахедов" и 3 ракеты Х-59
- Дроны на Москву и еще восемь областей: в РФ мощные прилеты после ночной атаки
- Вырезали двери, чтобы спасти людей: все подробности ракетного удара по Кривому Рогу