"Шахед" ударил в многоквартирный дом в Сумах: есть жертвы

На месте работают все аварийно-спасательные службы. По предварительным данным, повреждены 30 квартир, из них 15 - разрушены.

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Дрон разрушил несколько этажей пятиэтажки в Сумах ​ / Фото: t.me/Sumy_news_ODA

В ночь на 13 марта российские оккупанты атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед". Один из них попал в многоквартирный дом.

Как сообщает Сумская ОВА в Telegram, на месте работают все аварийно-спасательные службы. Последствия авиационного удара уточняются.

Судя по фото, разрушены несколько этажей пятиэтажки.

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Утром 13 марта в Сумской ОВА уточнили, что в результате попадания вражеского БПЛА типа "Шахед" в жилой пятиэтажный дом, по предварительным данным, повреждены 30 квартир, из них 15 - разрушены.

"Из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие", - говорится в сообщении.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт несокрушимости", - добавили в ОВА.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атака РФ на Кривой Рог

12 марта РФ ударила по домам в Кривом Роге. Одна из ракет прилетела прямо в 9-этажный многоквартирный дом, другая - в крышу 5-этажного жилого дома. Всего в Кривом Роге было 3 попадания. В домах есть разрушения.

В результате российского ракетного удара десятки людей ранены, среди них - девять детей. Три человека погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ощутит на себе ответный удар.

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