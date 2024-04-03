Россия накапливает силы для удара: в ВСУ оценили угрозу масштабного обстрела

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что у российских оккупантов нет сил для проведения постоянных массированных ударов по территории Украины.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-nakaplivaet-sily-dlya-udara-v-vsu-ocenili-ugrozu-masshtabnogo-obstrela-10555040.html Ссылка скопирована

В ВСУ рассказали о тактике ночных ударов РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты, вероятнее всего, продолжают изучать обстановку, анализируя наиболее подходящие маршруты длязапуска БПЛА по территории Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш, комментируя ночную атаку по Украине с применением 4-х БПЛА типа "Шахед".

По его словам, россияне продолжают накапливать средства для нанесения удара по территории Украины.

"Враг продолжает изучать нашу обстановку, ищет наиболее подходящие маршруты для применения их БПЛА, изучает расположение наших систем ПВО, мобильных групп отработки", - отметил он. видео дня

Евлаш подчеркнул, что войска страны-агрессора будут и в дальнейшем запускать малочисленное количество БПЛА для дальнейшего изучения маршрутов и проведения наблюдений.

"Кроме того, они накапливают свои ударные средства. Конечно, у врага нет сил постоянно проводить массированные атаки, а запуск БПЛА в малом количестве - элемент для поддержки своих разведывательных возможностей и для дальнейшего выявления наших огневых точек", - подчеркнул спикер.

Кроме того, он добавил, что непогода, которая сейчас царит на территории Украины, существенно влияет на возможности Воздушных сил ВСУ, а также на эффективность работы авиации. По его словам, даже не все ракеты, которые выпускает противник по украинским городам и объектам стратегической инфраструктуры, пригодны для эффективного применения в условиях сложной погоды.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - представитель Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.

Удары по Украине - последствия для энергетики

Российские оккупанты 2 апреля осуществили ракетный удар по городу Днепр. В результате обстрела были ранены, в том числе дети. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что Россия имеет возможность провести массированные комбинированные атаки по территории Украины и накопила около тысячи ракет различных типов.

29 марта в Укрэнерго сообщили, что оккупанты совершили атаки на тепловые и гидроэлектростанции в центральных и западных регионах.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред