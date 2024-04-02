'Дети были в укрытии': РФ нанесла ракетный удар по Днепру - есть пострадавшие

Глава ОГА отметил, что в результате ракетного удара по Днепру получил повреждения одно из учебных заведений, на момент удара все дети были в укрытии.

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Из-за ракетной атаки по Днепру повреждено одно из учебных заведений / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате обстрела есть раненые. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Есть пострадавшие. По предварительной информации, это пять человек. Все детали уточняем. Не помогайте врагу. Ничего не фотографируйте и не выкладывайте в сеть", - написал он.

Впоследствии Сергей Лысак добавил, что из-за ракетной атаки по Днепру повреждено одно из учебных заведений.

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"К счастью, в момент удара все дети были в укрытии. Это уберегло здоровье и, возможно, и жизнь ребят. Спасибо за работу педагогам. За их слаженные действия. И еще раз прошу: всегда соблюдайте правила безопасности. Это спасает", - резюмировал глава Днепропетровской ОГА.

По состоянию на 18:13 Сергей Лысак сообщил об увеличении количества пострадавших.

"По уточненным данным, ранения получили четверо детей - от 14 до 17 лет. Всем оказывают медпомощь. Среди пострадавших и пятеро взрослых. Из них двое, мужчина и женщина, госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести", - написал он.

Ракета Х-59 - что о ней известно Х-59 "Овод" (по кодификации НАТО AS-13 Kingbolt) - советско-российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия (до 290 км для Х-59МК2), пишет Википедия. Предназначена для поражения наземных и надводных объектов противника, прикрытых ПВО. Оператор их обнаруживает визуально в любое время днем в простых метеоусловиях. Существуют также разновидности для всесуточного и противокорабельного применения. Ракеты Х-59 используются российскими оккупантами во время вторжения на территорию Украины.

Ракетные удары по Украине - последствия для энергетики

У России есть средства для проведения массированных комбинированных атак против Украины. Сейчас в РФ накоплено около тысячи ракет различных типов. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

29 марта в Укрэнерго сообщили, что оккупанты совершили атаки на тепловые и гидроэлектростанции в центральных и западных регионах.

По данным Воздушных сил, оккупанты использовали различные типы ракет и ударных беспилотников. В результаты работы украинских сил ПВО было уничтожено 84 воздушные цели: 58 "Шахедов" и 26 ракет.

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