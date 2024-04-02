РФ способна провести несколько масштабных атак: в ГУР назвали количество ракет

У агрессора России в настоящий момент остается около 950 ракет, дальность пуска которых свыше 350 километров. Россияне способны провести еще 2-3 массированных атаки, после чего вынуждены будут взять паузу для накопления ракет и "шахедов". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Как сообщает пресс-служба ГУР, российские оккупанты стараются держать запас ракет на определенном уровне.
"Сейчас в России, по нашей оценке, остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров. Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, пытаются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет", - отметил представитель разведки.видео дня
Также он добавил, что в апреле этого года Россия собирается сделать еще приблизительно 40 ракет Х-101.
Что известно о ракете Х-101
Х-101 – стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м, пишет Википедия.
По подсчетам Forbes, одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов.
Сколько воздушных атак способна провести РФ
По словам Скибицкого, россияне способны провести еще несколько массированных атак, после чего возьмут паузу для накопления ракет и "шахедов". Однако отдельные локальные обстрелы со стороны врага могут продолжаться.
"Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак, 2-3 – именно массированных, а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "Шахедов". Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться", - добавил представитель ГУР.
Также Вадим Скибицкий подчеркнул, что крылатые ракеты Калибр враг почти не применяет с осени прошлого года. Впрочем, РФ накапливает такие ракеты, их у нее не менее 260 единиц. Причем в апреле россияне собираются сделать 30 единиц Калибров.
Удары России по Украине – главные новости:
Россия в течение двух крайних недель значительно усилила обстрелы территории Украины. Оккупанты атакуют ракетами, "шахедами" и управляемыми авиабомбами. В Воздушных силах ВСУ заявили, что РФ готовит новые удары – оккупанты ищут расположение ПВО.
Войска РФ интенсивно атакуют Харьков: 31 марта в городе снова прозвучали взрывы. Был прилет в Шевченковском районе. Фиксировались вражеские удары и в Харьковской области.
В ночь на 2 апреля враг атаковал Кировоградскую и Днепропетровскую область. Там оккупанты наносили удары иранскими дронами.
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