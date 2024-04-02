В Украине студентам официально разрешили выезжать за границу: что для этого нужно

Выехать за границу смогут даже ребята студенты в возрасте от 18 до 22 лет.

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Парни студенты смогут выехать за границу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, Генштаб ВСУ

В Украине официально разрешили студентам выезжать за границу. Сделать это они смогут с целью обучения или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт. Об этом заявил министр образования Украины Оксен Лисовой.

Речь идет о студентах в возрасте от 18 до 22, которые учатся на бакалавриате на дневной форме (или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления). Они смогут стать участниками программ академической мобильности сроком на один семестр.

"Программы академической мобильности - это в определенной степени свежий глоток воздуха и для студентов, и для университетов. Для того чтобы принять участие, необходимо иметь высокие баллы и выполнить ряд требований, которые устанавливают учредители программы", - написал Лисовой. видео дня

Что нужно для выезда студента за границу

Для выезда за границу студент должен иметь:

е-билет студента,

направление от учебного заведения,

заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности,

военно-справочный документ от ТЦК.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что в Раде озвучили детали законопроекта о мобилизации. Как рассказали в комитете Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, речь идет об ограничении количества опекунов для людей с инвалидностью. Народные избранники сейчас ищут приемлемую формулу.

В Кабмине раскрыли планы Киева по мобилизации 500 тысяч украинцев. Украине для продолжения борьбы с агрессором Россией нужны артиллерийские снаряды, а также ракеты большой и малой дальности, сказал Денис Шмыгаль.

Боец ВСУ эмоционально высказался о мобилизации и необходимости молодых бойцов. Военный отметил, что именно привлечение молодых людей обусловили успех "Азова" в 2014 году. По мнению Жорина, надо как можно больше привлекать к войне молодежь.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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