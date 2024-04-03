Оккупанты могут пойти в наступление на юге: Машовец назвал города, которые под угрозой

Россия может попытаться использовать юг Украины, чтобы решить две свои основные стратегические задачи.

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Оккупанты могут пойти в наступление на юге/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин YouTube

Российская оккупационная армия может осуществить наступательную операцию в Южной операционной зоне. Целью такой операции может быть попытка полностью "снять угрозу" Крыму.

Такое мнение высказал военный обозреватель Константин Машовец. Он предположил, что наиболее вероятными направлениями, где армия страны-агрессора России может пойти в наступление, являются Запорожское, Угледарско-Кураховское (или как альтернатива - на Шахтерское и Андреевку), Гуляйпольское.

"Организация и проведение противником наступательной операции, хотя бы оперативного уровня в Южной операционной зоне маловероятна, но вполне возможна... "Сподвигнуть" противника на это, может два "соображенния" - желание полностью "снять угрозу" Крыма, или перспективы достижения успеха в Восточной операционной зоне на Покровском или Краматорском направлениях", - отметил Машовец. видео дня

По словам военного обозревателя, российские оккупанты в Южной операционной зоне сосредоточились на двух вещах: во-первых, на разведке и мониторинге оперативного тыла украинских военных, во-вторых, на подготовке обороны на определенных направлениях.

Также Машовец добавил, что РФ хочет использовать юг Украины для решения своих двух основных стратегических задач:

пробиться к промышленному "сердцу" Украины - связке Днепр-Запорожье и прилегающим территориям (включая Кривой Рог, Никополь, Днепродзержинск, Марганец и т.д.)

отрезать Украину от ее морских "ворот" - Одессы и Николаева (с прорывом к своим "друзьям" в Приднестровье).

Кто такой Константин Машовец Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Участвовал в АТО на Донбассе.

Война в Украине

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками США, американский генерал Бен Ходжес оценил, способна ли Россия наступать на Киев и Харьков. На Западе распространяют нарративы о якобы неизбежности победы агрессора Российской Федерации, но это ложные месседжи, сказал генерал США Бен Ходжес.

Также ранее сообщалось, что ВСУ за месяц уничтожили почти 1000 артсистем. Это самый высокий месячный показатель с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, в ночь на 3 апреля РФ атаковала 4 области дронами и одну - ракетами. Захватчики ударили по Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, и по четырем областям - дронами.

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