УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне прорвались вперед: в ISW раскрыли угрозы на фронте

Юлия Закрепа
5 апреля 2024, 09:36
Российские войска 4 апреля осуществили усиленный механизированный штурм в направлении Часового Яра, что к западу от Бахмута.
Россияне прорвались вперед: в ISW раскрыли угрозы на фронте
Оккупанты продвинулись вперед / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что российские захватчики, усилив механизированные атаки, продвинулись к восточной окраине Часового Яра.

На Купянском направлении подтвержденных изменений линии фронта не было. По данным российских источников, высокоразвитые возможности украинской воздушной разведки затрудняют российские наступательные операции на Лиманском направлении, передает ISW.

В отчете сообщили, что российские войска 4 апреля осуществили усиленный механизированный штурм в направлении Часового Яра, что к западу от Бахмута. Им удалось продвинуться к восточной окраине населенного пункта.

видео дня

На видео с геолокацией, опубликованных 4 апреля, видно, как российские войска проводят усиленную механизированную атаку на Часов Яр. Механизированная колонна РФ продвигалась по участку автодороги Т-0506 (Хромовое-Часов Яр) к восточной окраине микрорайона Канал (самая восточная часть Часового Яра). Однако украинские войска не позволили захватчикам продвинуться дальше к Часовому Яру.

По данным аналитиков, РФ отдает приоритет наступательным операциям на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Российские войска недавно продвинулись в других местах к северо-востоку и западу от Бахмута на фоне позиционных боев в этом районе.

Видео с геолокацией свидетельствуют, что войска РФ недавно продвинулись к северу от Веселого (к северо-востоку от Бахмута). Захватчики также недавно продвинулись на северо-запад от Берестового (на северо-восток от Бахмута). Кроме того, захватили значительную часть южного Ивановского (к западу от Бахмута).

Позиционные бои 4 апреля также продолжались к западу от Авдеевки. Российские военные блогеры заявили, что их войска продвинулись на глубину до 830 метров на юго-восток от Уманского и на глубину до 600 метров в районе Семеновки. По их словам, 3 и 4 апреля украинские силы совершили несколько контратак в районе Тоненького (к западу от Авдеевки), Уманского, Водяного и Первомайского.

Представитель одной из украинских бригад, действующей на Авдеевском направлении, заявил, что российские войска пытаются продвигаться в этом районе, пока позволяют погодные условия. Вероятно, имеются в виду наземные условия, которые с наступлением весны станут менее благоприятными для механизированного маневра.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что Россия перешла в контрнаступление. Стало известно, где врагу удалось "продавить" линию фронта. По словам Ивана Тимочко, у РФ наблюдаются определенные успехи на Авдеевском и Бахмутском направлениях. В то же время стратегическая задача россиян - Лимано-Купянское, Угледарское направления - не выполнена.

В Politico описали мрачную картину для Украины на фронте. Владимир Зеленский предупредил, что если Конгресс США не примет пакет военной помощи Украине в ближайшее время, ВСУ придется отступать. Офицеры заявили, что существует большой риск обрушения линии фронта.

Кирилл Буданов сказал, как рейд в РФ изменил ситуацию на фронте. Он добавил, что добровольцы пока не имеют возможности дойти с оружием до Москвы. В то же время у них будет этот шанс, когда ситуация на фронте изменится.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Часов Яр
Реклама

Главное за день

Украина сможет бить дронами по целям на Урале и в Заполярье — источник Bild

Украина сможет бить дронами по целям на Урале и в Заполярье — источник Bild

11:44 Украина
Уничтожены вражеские самолеты: СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск

Уничтожены вражеские самолеты: СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск

11:27 Украина
РФ готовит массированный удар: в Силах обороны назвали вероятные сроки

РФ готовит массированный удар: в Силах обороны назвали вероятные сроки

10:48 Украина
Все главные новости

Популярное

Харьков - отвлекающий маневр: эксперт назвал направление главного наступления РФ 6006

Харьков - отвлекающий маневр: эксперт назвал направление главного наступления РФ

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в коме - СМИ 4393

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в коме - СМИ

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря 3427

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Виталий Козловский впервые стал отцом - пол ребенка и первые подробности 2472

Виталий Козловский впервые стал отцом - пол ребенка и первые подробности

Последние новости

11:44

Украина сможет бить дронами по целям на Урале и в Заполярье — источник Bild

11:42

"Это фейк": в ОП ответили на заявления РФ о диалоге с Францией по поводу Украины

11:27

Уничтожены вражеские самолеты: СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск

10:57

Китайский гороскоп на завтра 6 апреля: Кроликам - разочарование, Козлам - финансовые убытки

10:57

Одно важное действие: самый старый в мире мужчина поделился секретом долголетия

В июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – ХарченкоВ июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – Харченко
10:48

РФ готовит массированный удар: в Силах обороны назвали вероятные сроки

10:31

Блинкен выдал заявление о дополнительной помощи ВСУ: какие прогнозы у Конгресса

10:21

Оккупанты продвинулись возле Бердичей, тяжелая ситуация еще возле одного города — DeepState

10:14

Будет выглядеть, как новое: как за минуты убрать царапины на лобовом стекле машины

Реклама
10:09

"Выпиваю с утра до ночи": предательница Лолита сама испугалась своего вида

09:46

Угроза штурма Харькова: в ОП назвали вероятные направления нового наступления РФ

09:36

Россияне прорвались вперед: в ISW раскрыли угрозы на фронте

09:23

Гороскоп на завтра 6 апреля: Козерогам - время избавиться от зависимости, Весам - флирт

09:05

У Байдена ведут переговоры с Джонсоном о $60 млрд для Украины: Politico раскрыло детали

09:04

Муравьи исчезнут навсегда: эксперт назвал мегаэффективный способ

08:29

Путин заговорил о переговорах с Украиной: в ISW раскрыли при чем здесь Запад

08:16

Крымский мост - законная цель: как Силы обороны Украины готовятся ко "дню X"мнение

07:41

РФ атаковала Украину дронами: силы ПВО уничтожили все 13 "Шахедов"

07:35

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 13 секунд: загадка на внимательность

06:58

В РФ прогремели взрывы: дроны атаковали два военных аэродрома - СМИВидео

Реклама
06:10

Почему для Эрдогана были последние выборы в Турциимнение

04:48

Подоконник, кухня или рабочий стол: где должен стоять кактус дома

04:24

Популярный шоумен и воин ВСУ рассказал, где и на каком направлении служит

03:57

Это фиаско для России: эксперт раскрыл детали танкового "побоища" под Авдеевкой

03:10

Эксперт объяснил, зачем РФ обстреливает Харьков и планирует ли захват города

02:45

Друзья Шакиры против ее романа со звездой сериала "Эмили в Париже" – СМИ

02:00

После скандала с Орбакайте и Пугачевой: Никита Пресняков вышел на связь

01:31

"Исчезнут из вашего дома": специалисты рассказали о гениальной ловушке для мух

00:06

Молодой папа Козловский рассекретил свою военную зарплату и должность в ВСУ

04 апреля, четверг
23:53

Украина выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать стандартам НАТО - Блинкен

23:06

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

22:59

Дошутился: Потап назвал Настю Каменских бывшей женой

22:43

ВСУ стабилизировали позиции: Зеленский рассказал о действиях, которые остановили РФ

22:10

"Очень мощно и быстро": Подоляк раскрыл успехи ударов ВСУ по России

22:07

"Путин убил мою маму": почему Тамара Гвердцители распрощалась с РФ

21:52

Многие хозяйки допускают серьезную ошибку: где нельзя ставить микроволновку

21:10

Без вмешательства "война будет проиграна": топ-политики сделали заявления об отправке войск

20:09

В шести областях Украины ввели отключения света: в "Укрэнерго" предупредили украинцев

19:51

"Ситуация может стать опаснее": генсек НАТО назвал два сценария развития войны

19:50

Влупит -3 градуса и зальет грозовыми дождями: в Украину ворвалась холодина

Реклама
19:10

Что случится с Украиной, если россиянам удастся отыграть "молдавский трек" в свою пользумнение

18:59

Резервы на передачу Украине систем ПВО у партнеров есть: эксперт раскрыл детали

18:54

Какой запах отпугивает клещей: несколько лайфхаков для защиты от вредителей

18:44

"Цифра в 3,5 гривны - это чушь": эксперт о повышении тарифов на свет

18:26

"Сравнивают город с землей": военный рассказал о тяжелой ситуации на фронте

17:44

Германия срочно будет искать Patriot для Украины: Кулеба "достучался" до союзников

17:43

Чем отличаются католики от православных: вы точно будете удивлены

17:08

Что нужно сделать 5 апреля, чтобы очистить дом от бед: приметы дня

17:05

"Не имею никаких сомнений": Макрон убежден, что РФ устроит саботаж Олимпиады-2024

16:59

Массированные атаки РФ: "Укрэнерго" хочет построить сотни маленьких электростанций

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять