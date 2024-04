Россияне прорвались вперед: в ISW раскрыли угрозы на фронте

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что российские захватчики, усилив механизированные атаки, продвинулись к восточной окраине Часового Яра.

На Купянском направлении подтвержденных изменений линии фронта не было. По данным российских источников, высокоразвитые возможности украинской воздушной разведки затрудняют российские наступательные операции на Лиманском направлении, передает ISW.

В отчете сообщили, что российские войска 4 апреля осуществили усиленный механизированный штурм в направлении Часового Яра, что к западу от Бахмута. Им удалось продвинуться к восточной окраине населенного пункта.

На видео с геолокацией, опубликованных 4 апреля, видно, как российские войска проводят усиленную механизированную атаку на Часов Яр. Механизированная колонна РФ продвигалась по участку автодороги Т-0506 (Хромовое-Часов Яр) к восточной окраине микрорайона Канал (самая восточная часть Часового Яра). Однако украинские войска не позволили захватчикам продвинуться дальше к Часовому Яру.

По данным аналитиков, РФ отдает приоритет наступательным операциям на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Российские войска недавно продвинулись в других местах к северо-востоку и западу от Бахмута на фоне позиционных боев в этом районе.

Видео с геолокацией свидетельствуют, что войска РФ недавно продвинулись к северу от Веселого (к северо-востоку от Бахмута). Захватчики также недавно продвинулись на северо-запад от Берестового (на северо-восток от Бахмута). Кроме того, захватили значительную часть южного Ивановского (к западу от Бахмута).

Позиционные бои 4 апреля также продолжались к западу от Авдеевки. Российские военные блогеры заявили, что их войска продвинулись на глубину до 830 метров на юго-восток от Уманского и на глубину до 600 метров в районе Семеновки. По их словам, 3 и 4 апреля украинские силы совершили несколько контратак в районе Тоненького (к западу от Авдеевки), Уманского, Водяного и Первомайского.

Представитель одной из украинских бригад, действующей на Авдеевском направлении, заявил, что российские войска пытаются продвигаться в этом районе, пока позволяют погодные условия. Вероятно, имеются в виду наземные условия, которые с наступлением весны станут менее благоприятными для механизированного маневра.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.