Угроза для двух областей: в ГУР ответили на вопрос о сроках наступления РФ

Украинское общество должно быть готово к продолжению сопротивления, подчеркнул Андрей Юсов.

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Андрей Юсов прокомментировал вероятное направление наступления РФ / Минобороны РФ, УНИАН

На отдельных участках фронта наступление врага продолжается, это не новость, при этом в ближайший период соответствующие наступательные действия врага на отдельных направлениях имеют потенциал на продолжение, заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Отвечая на вопрос Фокуса об угрозе для Днепропетровской и Харьковской областей в конце весны или в начале лета, он подчеркнул, что "на отдельных участках мы можем говорить, что враг готовит определенные планы".

"Сегодня говорить о том, что будет в начале лета рано, давайте мы пройдем май, он тоже будет непростой", - отметил представитель ГУР.

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В то же время спикер военной разведки также прокомментировал вопрос о том, когда стоит ожидать сложных времен на фронте.

"У нас с начала полномасштабного вторжения легких времен не было. Украинское общество должно быть готово к продолжению сопротивления, поддержке украинской армии и противодействию РФ", - добавил Юсов.

Наступление РФ 2024 - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

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