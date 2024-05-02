Как избавится от ос и шершней: поможет самодельный спрей за копейки

Эксперт по садоводству и основательница компании Kitty and Bean, придумала этот рецепт из трех ингредиентов.

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Как избавиться от ос народными средствами / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Осы и шершни могут стать более распространенными с приближением лета, но вы можете легко отпугнуть этих вредителей естественным путем.

Осы обычно начинают проявлять активность в конце апреля, а в мае приступают к поиску пищи и мест для гнездования, к счастью, есть простое решение, как от них избавиться, пишет express.

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Их привлекают сладкие запахи и стоячая вода, так как для строительства гнезд им нужна вода, поэтому один из полезных советов для тех, кто имеет дело с этими вредителями, - держать мусор закрытым и опорожнять раковину, если у вас открыто окно.

Эксперт по садоводству и основательница компании Kitty and Bean, придумала этот рецепт из трех ингредиентов, когда столкнулась с "агрессивными" осами, прилетающими в ее дом, и была мгновенно поражена результатом.

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"Я нашла рецепт средства для уничтожения ос, которое действительно работает. Даже шокирующе хорошо. Так что теперь я собираюсь поделиться рецептом этого волшебного средства с вами!", - говорит эксперт.

Как избавиться от ос

Для этого вам потребуется:

20-30 капель эфирного масла эвкалипта

20-30 капель эфирного масла перечной мяты

Четыре-восемь столовых ложек (60-120 мл) мыла для мытья посуды

Пустая бутылка с распылителем

Все, что вам нужно сделать, это добавить ингредиенты в бутылку с распылителем, а затем медленно добавлять горячую воду, пока она не будет заполнена на одну треть.

По словам Робинн, вам не обязательно использовать точные измерения, можно просто прикинуть на глаз. Добавляйте воду осторожно, иначе смесь может начать "пузыриться как сумасшедшая".

Как только смесь окажется в бутылке с распылителем, плотно закрутите крышку и хорошенько встряхните ее. Затем распылите ее возле ос в доме или в саду.

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