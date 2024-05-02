Шольц и Макрон проведут 'тайный ужин' перед визитом Си во Францию

В СМИ стало известно, что Шольц и Макрон будут на встрече со своими женами.

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Шольц и Макрон тайно встретятся / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон "тайно встретятся" в Париже. Известно, что эта встреча состоится за пару дней до приезда во Францию главы Китая Си Цзиньпина.

По информации издания Politico, Шольц и Макрон будут на встрече со своими женами. Она пройдет в одном из французских ресторанов.

Журналисты уточняют, что ключевой темой будет визит Си Цзиньпина, который приедет во Францию уже в воскресенье, 5 мая, и пробудет там три дня. Немецкий канцлер, вероятно, расскажет французскому президенту о своей поездке в Китай в прошлом месяце.

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Сотрудник Немецкого фонда Маршалла Ноа Баркин рассказал, что Макрон планирует убедить Шольца быть с ним на встрече с Си Цзиньпином, которая состоится на следующей неделе. Также планируется, что участие примет председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Politico пишет, что во время ужина Макрон и Шольц могут обсудить и финансирование сферы обороны в ЕС. Президент Франции хочет создания "оборонных облигаций", которые предусматривают выпуск в Европе долговых обязательств для финансирования военных инвестиций. Шольц пока не поддерживает инициативу.

Напомним, что Олаф Шольц выступил с заявлением о конце войны в Украине. Глава немецкого правительства отметил, что Китай открыто заявил о своей готовности присоединиться к дипломатическому процессу для прекращения войны в Украине.

После заявлений о французской армии в Украине Макрон заговорил о "ядерке". Президент Франции продолжает усиливать риторику против России. Теперь иностранный лидер убеждает общественность, что готов рассматривать французское ядерное оружие как щит для Европы от России.

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