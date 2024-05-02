УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Шольц и Макрон проведут "тайный ужин" перед визитом Си во Францию

Юлия Закрепа
2 мая 2024, 16:59
28
В СМИ стало известно, что Шольц и Макрон будут на встрече со своими женами.
Шольц и Макрон проведут 'тайный ужин' перед визитом Си во Францию
Шольц и Макрон тайно встретятся / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон "тайно встретятся" в Париже. Известно, что эта встреча состоится за пару дней до приезда во Францию главы Китая Си Цзиньпина.

По информации издания Politico, Шольц и Макрон будут на встрече со своими женами. Она пройдет в одном из французских ресторанов.

Журналисты уточняют, что ключевой темой будет визит Си Цзиньпина, который приедет во Францию уже в воскресенье, 5 мая, и пробудет там три дня. Немецкий канцлер, вероятно, расскажет французскому президенту о своей поездке в Китай в прошлом месяце.

видео дня

Сотрудник Немецкого фонда Маршалла Ноа Баркин рассказал, что Макрон планирует убедить Шольца быть с ним на встрече с Си Цзиньпином, которая состоится на следующей неделе. Также планируется, что участие примет председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Politico пишет, что во время ужина Макрон и Шольц могут обсудить и финансирование сферы обороны в ЕС. Президент Франции хочет создания "оборонных облигаций", которые предусматривают выпуск в Европе долговых обязательств для финансирования военных инвестиций. Шольц пока не поддерживает инициативу.

Напомним, что Олаф Шольц выступил с заявлением о конце войны в Украине. Глава немецкого правительства отметил, что Китай открыто заявил о своей готовности присоединиться к дипломатическому процессу для прекращения войны в Украине.

После заявлений о французской армии в Украине Макрон заговорил о "ядерке". Президент Франции продолжает усиливать риторику против России. Теперь иностранный лидер убеждает общественность, что готов рассматривать французское ядерное оружие как щит для Европы от России.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Эммануэль Макрон Олаф Шольц
Реклама

Главное за день

РФ нацелилась на четыре крупных города: подполковник раскрыл направления удара

РФ нацелилась на четыре крупных города: подполковник раскрыл направления удара

17:02 Украина
Шольц и Макрон проведут "тайный ужин" перед визитом Си во Францию

Шольц и Макрон проведут "тайный ужин" перед визитом Си во Францию

16:59 Мир
Много раненых детей: россияне атаковали Харьковскую область КАБами

Много раненых детей: россияне атаковали Харьковскую область КАБами

16:59 Украина
Все главные новости

Популярное

Ножницы станут снова острыми за секунды: лучший метод для заточки 25157

Ножницы станут снова острыми за секунды: лучший метод для заточки

Слизней на огороде больше не будет: какой напиток стоит поставить рядом с растениями 3534

Слизней на огороде больше не будет: какой напиток стоит поставить рядом с растениями

Запроданку Асти освистали зрители во время концерта и покинули зал - причина 3133

Запроданку Асти освистали зрители во время концерта и покинули зал - причина

В ТЦК больше не придется идти: в Минобороны рассказали, когда заработает е-кабинет 3052

В ТЦК больше не придется идти: в Минобороны рассказали, когда заработает е-кабинет

Последние новости

17:44

Стоимость снизилась на 20%: в Украине стремительно падает цена на популярный овощ

17:25

"Поезжай в свою Украину!": полячка избила белоруску, когда услышала русскую речь

17:18

"Ем все подряд и блюю": Рамина Эсхакзай рассказала про свою борьбу с булимией

17:02

РФ нацелилась на четыре крупных города: подполковник раскрыл направления удара

16:59

Шольц и Макрон проведут "тайный ужин" перед визитом Си во Францию

Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - ЖдановРоссия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов
16:59

Много раненых детей: россияне атаковали Харьковскую область КАБами

16:40

"Пора запускать Усы Надежды": в Сети высмеяли бредни Пескова о дискримианции РФ на Олимпиаде

16:38

Собчак вывалила правду о болезнях Фриске и Заворотнюк

16:35

"Стоит ожидать изменений": в ГПСУ анонсировали изменения в правилах выезда за границу

Реклама
16:06

"Меня муж не слышит": Алена Омаргалиева рассказала про кризис в браке с любимым

15:53

Кулеба резко ответил на вопрос журналиста о "компромиссах" Украины ради мира

15:48

Почему в Австралии ненавидят кроликов - даже не едят

15:47

Весь год будете лить слезы: что нельзя делать на Страстную пятницу

15:45

Оккупанты продвигаются к Часовому Яру: Чаус рассказал о боях в окрестностях

15:44

Как легко и быстро стерилизовать банки: такие советы облегчат жизнь хозяек

15:44

Угроза для двух областей: в ГУР ответили на вопрос о сроках наступления РФ

15:31

"Переговоры могут стартовать в июне": в Латвии сделали заявление о вступлении Украины в ЕС

15:22

Популярная украинская певица ложится под нож хирурга

14:49

"Враг прорвался и закрепляется": в ВСУ назвали новую цель РФ на востоке

14:45

"Только ПВО недостаточно": Мусиенко раскрыл план, как защитить Одессу от обстрелов РФ

Реклама
14:44

"Договоренности с РФ не действуют": в Воздушных силах сказали, к чему готовиться на Пасху

14:09

Как сажать морковь с манкой - хитрость ленивых хозяекВидео

14:09

Что подключить в прикуриватель авто: эти советы помогут многим водителям

14:04

Кейт Миддлтон сфотографировала подросшую принцессу Шарлотту в день рождения

13:55

Евровидение 2024: Украина резко поднялась в списке потенциальных победителей

13:43

Замораживание российско-украинской войны: Ходжес заявил о серьезных последствиях

13:43

Угроза прорыва РФ: Макрон назвал условия отправки французских войск в Украину

13:27

К путинисту Киркорову наконец-то переехала женщина

13:25

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)

12:59

РФ стянула под границу с Сумами батальоны чеченцев: Жданов оценил риски

12:57

В Украине похолодает: синоптик назвала дату и области, в которых снизится температура

12:56

Кошевой рассказал, общается ли с Еленой Кравец после ее ухода из "Квартала"

12:45

ВСУ улучшили тактическое положение: в "Хортице" назвали два направления

12:14

Почему петух кукарекает: ответ украинца довел всех до слез от смеха

12:14

Первый Саммит мира для Украины: Зеленский назвал дату и цель переговоров в Швейцарии

12:04

Почему нельзя пить и есть из разбитой посуды: о какой беде предупреждают древние приметы

11:56

Пьяная Наташа: в России высмеяли предательницу КоролевуВидео

11:54

Как избавится от ос и шершней: поможет самодельный спрей за копейки

11:45

Церковный праздник 3 мая: что запрещено делать в Страстную пятницу

11:35

Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с техникой: мощный удар ВСУ попал на видеоВидео

Реклама
11:09

РФ использует дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС: в ГУР показали доказательстваВидео

10:55

От мимолетных связей: путиниста Стаса Михайлова атакуют женщины с его "внебрачными детьми"

10:42

Угроза захвата Часового Яра до 9 мая: в ВСУ дали однозначный ответ

10:42

"Им выгодно совсем другое": генерал США сказал, использует ли РФ ядерное оружие

10:37

Гороскоп Таро на май 2024: Козерогам - ожидание, Водолеям - лучшая жизнь, Рыбам - переменыВидео

10:27

Китайский гороскоп на завтра 3 мая: Быкам - серьезное потрясение, Змеи - не покупайте ничего

09:49

Женитьба и дети: Позитив рассказал всю правду об отношениях с Юлией Сахневич

09:46

Есть две причины: Братчук объяснил, почему РФ начала чаще атаковать Одессу баллистикой

09:45

РФ может готовить 300-тысячный "кулак": Жданов раскрыл вероятные сроки удара

09:24

Гороскоп на завтра 3 мая: Козерогам - желание похвастаться, Стрельцам - драма в жизни

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять