УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Политолог объяснил, почему Си Цзиньпин заговорил о "мире в Украине"

Дмитрий Видоменко
22 апреля 2024, 13:07
Свежее заявление китайского руководителя Си Цзиньпина о "восстановлении мира в Украине" - логичное продолжение прежней политики Пекина по поводу Украины.
Си Цзиньпин, Золотарев
Почему Си Цзиньпин заговорил о "мире в Украине" - объяснение Андрея Золотарева / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Недавнее заявление руководителя Компартии КНР Си Цзиньпина о том, что "нужно создать условия для восстановления мира и воздержаться от дальнейшего обострения напряженности" в украино-российской войне ‒ логичное продолжение прежней политики Пекина по поводу Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев рассказал.

"Этот пункт – логичное развитие предыдущих пунктов. Он предполагает сворачивание поддержки украинцев со стороны Запада. И это вполне отвечает интересам РФ, у которой сейчас, благодаря тому что за последние полгода значительно сократились финансовая и военная помощь со стороны Запада, открылось окно возможностей", ‒ сказал он.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

видео дня

Визит Шольца в Китай - заявления Шольца о войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, во вторник, 16 апреля, канцлер Германии Олаф Шольц провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. Встреча состоялась в резиденции Дяоюйтай.

Во время совместной встречи с журналистами в Пекине, Олаф Шольц заявил, что неспровоцированная война России против Украины вредит международному порядку и негативно влияет на интересы всех международных игроков.

Также во время встречи с Си Цзиньпином, канцлер Германии обсуждал ситуацию в Украине и возможность завершения конфликта. Аналитики ISW отмечают, что КНР продолжает позиционировать себя как нейтрального посредника, но это может быть попыткой сохранить свои экономические интересы в западных рынках на фоне увеличения сотрудничества с Россией.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Си Цзиньпин Андрей Золотарев война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Пророссийские силы есть в Украине": Буданов заявил об опасной операции Кремля

"Пророссийские силы есть в Украине": Буданов заявил об опасной операции Кремля

12:33 Украина
Андрей Золотарев: Мирный план Китая – за счет Украины в интересах Москвы

Андрей Золотарев: Мирный план Китая – за счет Украины в интересах Москвы

12:00 Интервью
Закон о мобилизации в Украине: в Раде раскрыли, чего ожидать через полгода

Закон о мобилизации в Украине: в Раде раскрыли, чего ожидать через полгода

11:36 Украина
Все главные новости

Популярное

Расстрел копов: задержанные военные раскололись и назвали мотив преступления 11310

Расстрел копов: задержанные военные "раскололись" и назвали мотив преступления

Мне пришла повестка : Сергей Притула признался, почему сейчас не на фронте 3814

"Мне пришла повестка": Сергей Притула признался, почему сейчас не на фронте

Продолжает жить в этом мире абьюза : почему расстались Камалия и Мохаммад Захур 3331

"Продолжает жить в этом мире абьюза": почему расстались Камалия и Мохаммад Захур

Плохо с 1989 года : запухшая Татьяна Овсиенко призналась, почему так выглядит 2296

"Плохо с 1989 года": запухшая Татьяна Овсиенко призналась, почему так выглядит

Последние новости

13:26

Как правильно заваривать чай: эксперт назвал главные ошибки, которые портят напиток

13:12

3 лучших способа, как очистить бутылку для воды от зелени: от загрязнений не будет и следа

13:07

Политолог объяснил, почему Си Цзиньпин заговорил о "мире в Украине"

12:59

Правоохранительные органы уже второй год не могут ничего сделать с рейдерской атакой на GNT Group - эксперт

12:42

Что сделать, чтобы не потел бачок унитаза: как справиться с неприятной ситуацией

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:33

"Пророссийские силы есть в Украине": Буданов заявил об опасной операции Кремля

12:24

Григорий Лепс сделал интимную пластику и пожаловался на уменьшение в размерах

12:20

"Да, как за мужа": Елена Кравец сделала признание, как она переживает за Владимира Зеленского

12:20

Как избавиться от мух в доме: эксперт назвал лучшие народные средства

Реклама
12:00

Такая закуска на Пасху 2024 затмит всех: идеальный рецепт за 7 минутВидео

12:00

Андрей Золотарев: Мирный план Китая – за счет Украины в интересах Москвы

11:53

Чем нельзя мыть паркет: 3 популярные средства, которые убивают покрытие

11:36

Закон о мобилизации в Украине: в Раде раскрыли, чего ожидать через полгода

11:28

Планирует ли РФ новое наступление на Киев: глава ГУР дал однозначный ответ

11:22

Не останется и следа: как вывести пятна от кетчупа, соевого и томатного соуса

11:07

Задержка США помощи Украине имела последствия - генсек НАТО

10:59

Церковный праздник 23 апреля: что запрещено делать на Юрия Победоносца

10:49

Китайский гороскоп на завтра 23 апреля: Драконам - глупые ссоры, Свиньям - крупная ошибка

10:32

Олег Скрипка признался, планируют ли его сыновья мобилизовываться

10:28

Какой будет погода летом 2024 года: метеоролог дала прогноз

Реклама
10:04

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля: Водолеям - разговор, Ракам - близость

09:59

"Четыре года был рогоносцем": путинист Киркоров обвинил Аллу Пугачеву

09:53

Резкий аромат исчезнет навсегда: как убрать запах c вещей из секонд-хенда

09:52

Скакнет ли курс доллара перед Пасхой: прогноз эксперта по финансам

09:24

"Будет тяжелый период": Буданов назвал сроки ухудшения ситуации на фронте

09:16

Судьбоносное решение США: почему они передумали?мнение

09:01

Пенсии повысили почти до 100 тысяч: кто в Украине получает гигантские выплаты

08:44

Оккупанты ночью запустили 8 дронов и 3 ракеты: в Одесской области есть попадание

08:38

Гороскоп на завтра 23 апреля: Скорпионам - ужасный день, Водолеям - отдых

08:19

В Киеве прислали повестку покойному спортивному журналисту: что ответили в ТЦК

07:28

Помощь от США даст передышку ВСУ, но еще далеко до изменения ситуации на фронте - Bloomberg

06:58

Виктория Спартц и другие политический террористымнение

06:37

Украинские военные могут приостановить наступление РФ: в ISW назвали условие

04:05

Какой знак предупреждает, что стиральную машину надо немедленно очистить: стоит знать всем

03:03

Как почистить слив раковины за считанные минуты: опытные хозяйки поражены методом

02:30

"Плохо с 1989 года": запухшая Татьяна Овсиенко призналась, почему так выглядит

02:00

"Мы идем разными путями": балерина Кухар оценила заявления мужа о русской культуре

01:20

США перебросят в Украину десятки военных: СМИ раскрыли планы Пентагона

01:09

Урожай поразит: когда сажать кабачки в открытый грунт по лунному календарюВидео

00:01

У Зеленского "удивлены дефицитом логики" у Маска: какой бред выдал миллиардер

Реклама
21 апреля, воскресенье
23:38

Россия могла недополучить от Ирана "Шахеды": Коваленко назвал признаки

23:17

Обещавшая самолеты Украине Дания продала часть F-16 Аргентине: в МИД разъяснили

23:03

Позитив категорично высказался в адрес Насти Каменских

22:24

"Готов обсудить": Зеленский сделал неожиданное заявление насчет "плана Трампа"

21:58

Это не просто судно: раскрыто значение потери для россиян еще одного корабля

21:33

У РФ будет сотни тысяч штурмовиков: Зеленский раскрыл сроки новой атаки врага

21:23

Анна Кошмал высказалась про общение со своей "семьей" путинистов из "Сватов"

20:46

В Киеве еще несколько станций метро готовят к закрытию: подробности

20:39

Расстрел копов: задержанные военные "раскололись" и назвали мотив преступления

20:34

Есть одна национальная традиция, которая меня раздражаетмнение

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять