Политолог объяснил, почему Си Цзиньпин заговорил о "мире в Украине"

Свежее заявление китайского руководителя Си Цзиньпина о "восстановлении мира в Украине" - логичное продолжение прежней политики Пекина по поводу Украины.

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Почему Си Цзиньпин заговорил о "мире в Украине" - объяснение Андрея Золотарева / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Недавнее заявление руководителя Компартии КНР Си Цзиньпина о том, что "нужно создать условия для восстановления мира и воздержаться от дальнейшего обострения напряженности" в украино-российской войне ‒ логичное продолжение прежней политики Пекина по поводу Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев рассказал.

"Этот пункт – логичное развитие предыдущих пунктов. Он предполагает сворачивание поддержки украинцев со стороны Запада. И это вполне отвечает интересам РФ, у которой сейчас, благодаря тому что за последние полгода значительно сократились финансовая и военная помощь со стороны Запада, открылось окно возможностей", ‒ сказал он.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия. видео дня

Визит Шольца в Китай - заявления Шольца о войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, во вторник, 16 апреля, канцлер Германии Олаф Шольц провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. Встреча состоялась в резиденции Дяоюйтай.

Во время совместной встречи с журналистами в Пекине, Олаф Шольц заявил, что неспровоцированная война России против Украины вредит международному порядку и негативно влияет на интересы всех международных игроков.

Также во время встречи с Си Цзиньпином, канцлер Германии обсуждал ситуацию в Украине и возможность завершения конфликта. Аналитики ISW отмечают, что КНР продолжает позиционировать себя как нейтрального посредника, но это может быть попыткой сохранить свои экономические интересы в западных рынках на фоне увеличения сотрудничества с Россией.

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